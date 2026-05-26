Pace e musica, a Montespertoli l'e-book gratuito 'Beat for Peace'

Cultura Montespertoli
Condividi su:
Leggi su mobile

È ufficialmente disponibile in formato digitale “Beat for Peace”, un progetto editoriale e multimediale innovativo che mette al centro il dialogo, l'arte e la cooperazione tra istituzioni e creativi per lanciare un messaggio universale di armonia.

"I giovani di Montespertoli, per la festa della Toscana, - ha commentato Daniela Di Lorenzo - hanno scelto di mettere al centro la loro musica come potente strumento che unisce. Perché la Pace non è assenza di rumore. La Pace è un suono costruito insieme. Sempre".

L’e-book nasce da una profonda sinergia culturale e vede come protagonisti assoluti tre stimati musicisti del panorama artistico: Dario Bianchi, Maurizio Bianchi e Giovanni Tancredi Tafani. Con le loro sonorità e la loro sensibilità artistica, i tre musicisti rappresentano il cuore pulsante dell'opera, capaci di trasformare il "battito" musicale in un veicolo di unione tra i popoli.

Il progetto ha trovato un sostegno fondamentale nelle istituzioni locali grazie alla visione di Daniela Di Lorenzo, Assessore all'Istruzione, che ha promosso l'iniziativa sottolineando il valore pedagogico e sociale della musica e della lettura come strumenti di crescita e di educazione alla pace per le giovani generazioni.

Ad arricchire e guidare il percorso narrativo della pubblicazione è la firma della scrittrice e critica d’arte Giovanna Maria Carli, che ha curato i testi intrecciando parole, visioni e note in un racconto di forte impatto emotivo e intellettuale.

Ecco i punti chiave dell'e-book: la musica come linguaggio universale e il ruolo centrale dei Maestri Bianchi e Tafani nell'evento per la Festa della Toscana. Parola e arte: la narrazione a cura di Giovanna M. Carli. L'impegno istituzionale: il focus educativo promosso dall'Assessora Daniela Di Lorenzo. Il formato digitale e gratuito: un e-book accessibile a tutti per diffondere la cultura della pace.

“Beat for Peace non è solo un'opera da leggere o da ascoltare, ma un manifesto culturale”, dichiarano gli autori. “In un momento storico complesso, unire musica, scrittura e scuola significa gettare semi di speranza per il futuro”.

L'e-book è da oggi disponibile per il download gratuito al link: https://archive.org/details/fiesta-ebook-festa-della-toscana-fiesta

Notizie correlate

Montespertoli
Cultura
13 Maggio 2026

Arte, Alfonso Fantuzzi in mostra al Dolce e Forte di Baccaiano

Al Ristorante Dolce e Forte di Baccaiano - Montespertoli è allestita la mostra dell'artista Alfonso Fantuzzi. L’esposizione è composta da 18 opere sarà visitabile fino al 30 agosto. Alfonso Fantuzzi [...]

Montespertoli
Cultura
11 Maggio 2026

Montagnana, ok a 150mila euro per la messa in sicurezza di via Volterrana

La Giunta comunale di Montespertoli, riunita giovedì scorso, ha approvato all'unanimità il progetto esecutivo degli interventi di messa in sicurezza stradale nel centro abitato di Montagnana, lungo via Volterrana Nord [...]

Montespertoli
Cultura
8 Maggio 2026

Incontri alla biblioteca di Montespertoli sull'arte di Mark Rothko

In occasione della grande mostra Rothko a Firenze, Palazzo Strozzi porta il maestro dell'espressionismo astratto fuori dalle sale espositive e dentro le biblioteche del territorio. Un ciclo di incontri diffuso [...]



Tutte le notizie di Montespertoli

<< Indietro

torna a inizio pagina