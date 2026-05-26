Pace e musica, a Montespertoli l'e-book gratuito 'Beat for Peace'

È ufficialmente disponibile in formato digitale “Beat for Peace”, un progetto editoriale e multimediale innovativo che mette al centro il dialogo, l'arte e la cooperazione tra istituzioni e creativi per lanciare un messaggio universale di armonia.

"I giovani di Montespertoli, per la festa della Toscana, - ha commentato Daniela Di Lorenzo - hanno scelto di mettere al centro la loro musica come potente strumento che unisce. Perché la Pace non è assenza di rumore. La Pace è un suono costruito insieme. Sempre".

L’e-book nasce da una profonda sinergia culturale e vede come protagonisti assoluti tre stimati musicisti del panorama artistico: Dario Bianchi, Maurizio Bianchi e Giovanni Tancredi Tafani. Con le loro sonorità e la loro sensibilità artistica, i tre musicisti rappresentano il cuore pulsante dell'opera, capaci di trasformare il "battito" musicale in un veicolo di unione tra i popoli.

Il progetto ha trovato un sostegno fondamentale nelle istituzioni locali grazie alla visione di Daniela Di Lorenzo, Assessore all'Istruzione, che ha promosso l'iniziativa sottolineando il valore pedagogico e sociale della musica e della lettura come strumenti di crescita e di educazione alla pace per le giovani generazioni.

Ad arricchire e guidare il percorso narrativo della pubblicazione è la firma della scrittrice e critica d’arte Giovanna Maria Carli, che ha curato i testi intrecciando parole, visioni e note in un racconto di forte impatto emotivo e intellettuale.

Ecco i punti chiave dell'e-book: la musica come linguaggio universale e il ruolo centrale dei Maestri Bianchi e Tafani nell'evento per la Festa della Toscana. Parola e arte: la narrazione a cura di Giovanna M. Carli. L'impegno istituzionale: il focus educativo promosso dall'Assessora Daniela Di Lorenzo. Il formato digitale e gratuito: un e-book accessibile a tutti per diffondere la cultura della pace.

“Beat for Peace non è solo un'opera da leggere o da ascoltare, ma un manifesto culturale”, dichiarano gli autori. “In un momento storico complesso, unire musica, scrittura e scuola significa gettare semi di speranza per il futuro”.

L'e-book è da oggi disponibile per il download gratuito al link: https://archive.org/details/fiesta-ebook-festa-della-toscana-fiesta

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