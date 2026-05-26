Il pellegrinaggio ANED ai campi di sterminio nazisti diventa un libretto della memoria

Si è rinnovata anche per quest’anno l’adesione del Comune di San Miniato al pellegrinaggio ai campi di sterminio organizzato da ANED Pisa (Associazione Nazionale Ex Deportati), iniziativa che prosegue dal 1995 e che si inserisce nelle celebrazioni per l’81° anniversario della Liberazione. Sono stati 15 i giovani del territorio coinvolti nel viaggio della memoria che si è svolto dal 7 all’11 maggio tra Austria e Germania. 13 ragazze e ragazzi hanno partecipato grazie al contributo del Comune di San Miniato, mentre altri 6 hanno preso parte al pellegrinaggio con il sostegno di Arci San Miniato, Casa Culturale, Fondazione Conservatorio Santa Chiara e Dramma Popolare. Il viaggio ha toccato alcuni dei luoghi simbolo della deportazione e dello sterminio nazista: Dachau, Ebensee, Gusen, il Castello di Hartheim e infine Mauthausen, dove si è svolta la tradizionale cerimonia internazionale che ogni anno riunisce delegazioni provenienti da tutta Europa per rendere omaggio alle vittime dei campi di concentramento. Per il Comune di San Miniato ha partecipato la consigliera comunale Monica Nacci, che ha accompagnato la delegazione composta da Rachele Croce, Andrea Di Bella, Nicola Marino, Virginia Bindi, Cristian Resti e Aurora Gjinika dell’Istituto Buonarroti; Benedetta Puccini, Alessia Rosi, Ginevra Vettori, Laura Nacci, Virginia Arbore, Riccardo Latessa e Rebecca Teora dell’Istituto Sacchetti; Elia Chini (Arci San Miniato Basso), Adele Perna (Casa Culturale soc. coop. San Miniato Basso), Chiara Acerti (Fondazione Conservatorio Santa Chiara), Lorenzo Panattoni (Dramma Popolare), Petra Martini e Maddalena Casalini. Ad accompagnare il gruppo anche la professoressa dell'Istituto Comprensivo "Sacchetti" Chiara Mattiello.

Sabato scorso, nella Sala del Consiglio comunale, il presidente del Consiglio comunale Matteo Betti ha accolto i ragazzi e le ragazze in occasione di un consiglio comunale aperto durante il quale sono stati letti gli elaborati scritti dai partecipanti al ritorno dal viaggio. Testi personali e profondi che raccontano emozioni, riflessioni e consapevolezze maturate durante l’esperienza, che andranno a comporre il tradizionale libretto realizzato in occasione della Giornata della Memoria.

“Il pellegrinaggio ai campi di sterminio rappresenta un’esperienza formativa di straordinario valore umano e civile – dichiara il presidente del Consiglio comunale Matteo Betti –. Ascoltare le parole e le riflessioni dei nostri giovani ci conferma quanto sia importante continuare a investire nella memoria, soprattutto in un momento storico in cui i valori della democrazia, della pace e del rispetto dei diritti umani non devono mai essere dati per scontati. Visitare questi luoghi significa comprendere davvero dove possono condurre l’odio, l’indifferenza e la negazione dell’umanità. Ringrazio ANED, le scuole, gli accompagnatori e tutti coloro che ogni anno rendono possibile questo percorso di conoscenza e consapevolezza”.

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio Stampa

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