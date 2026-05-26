L'Associazione Piccolo Museo del Giocattolo entra in Arci Empolese Valdelsa

Nuovo capitolo per il Piccolo Museo del Giocattolo, che entra a far parte della rete Arci affiliandosi ad Arci Empolese Valdelsa. Per l'occasione, venerdì 29 maggio, sarà ospitata la presentazione della graphic novel Ninna Nanna a Teheran alla presenza dell'autrice Nassim Honaryar, seguita da un'apericena.

Il Piccolo Museo del Giocattolo è un'associazione nata due anni fa come punto di ritrovo e di scambio intergenerazionale per appassionati e appassionate di giochi, fumetti e arti in genere. In questi due anni ha organizzato oltre cinquanta eventi tra presentazioni, workshop, mostre e collaborazioni varie. Ospita una fumettoteca, una zona arcade, giocattoli, collezioni e centinaia di opere originali dei più illustri fumettisti. All'interno è presente anche un punto ristoro, attivo su prenotazione (tel. 3474979742).

"Il Piccolo Museo del Giocattolo è nato per promuovere le arti e per avvicinare giovani e meno giovani al mondo del fumetto e della cultura pop - racconta Paolo Grasso, presidente dell'associazione - in un momento in cui gli spazi di socializzazione stanno chiudendo volevamo creare un punto di aggregazione. Dopo due anni di attività abbiamo deciso di legarci al mondo Arci, che per noi è un approdo naturale".

"Siamo molto felici per l'ingresso di questo nuovo circolo all'interno della famiglia Arci - spiega Valentina Papale, presidente di Arci Empolese Valdelsa - è un riconoscimento molto importante perché testimonia che Arci continua ad essere un punto di riferimento per chi vuole fare attività culturale e sociale. Piccolo Museo del Giocattolo è un'associazione relativamente giovane, ma ha all’attivo già moltissime iniziative e collaborazioni che ne fanno un esempio perfetto di circolo".

Appuntamento a venerdì in via Piave 66 a Cerreto Guidi dalle ore 20.

Fonte: ARCI COMITATO TERRITORIALE EMPOLESE VALDELSA APS

Notizie correlate