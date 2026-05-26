Il calcio empolese perde un altro pilastro, è scomparso Pier Giuseppe Porciatti

Pier Giuseppe Porciatti se n'è andato. Il calcio dell'Empolese Valdelsa ha perso un altro dei suoi pezzi da novanta. Per tutti Big, o Bigghe all'empolese, Porciatti è stato un allenatore di calcio e uno scopritore di talenti che ha cresciuto e cullato intere generazioni di calciatori. In tantissimi sono passati sotto la sua ala e adesso lo stanno ricordando sui social network.

Porciatti era non solo un nome fondamentale per il calcio della zona, ma era un grande amante della sua Empoli. Aveva coltivato la passione per la storia e la fotografia, era stato uno dei fondatori di un gruppo su Facebook dedicato all'empolesità. Nei difficili giorni dell'Alluvione del 1966, all'epoca giovanissimo, fu tra gli 'eroi di Marcignana', ovvero coloro che aiutarono la città e la frazione a riprendersi dopo la tragedia.

Ottantenne, da un po' di tempo Porciatti era ricoverato e ci ha lasciato nelle ore scorse. Come detto, sono molti i messaggi di cordoglio, dal mondo del calcio e non solo.

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