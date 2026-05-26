Ricerche in un terreno a Lucca, si cerca corpo di una donna scomparsa 14 anni fa

Proseguono le attività di ricerca in un terreno sulle colline intorno a Lucca, nella zona sopra la Certosa di Farneta, dove nella giornata odierna sono stati effettuati scavi da parte della Polizia scientifica e dei Vigili del Fuoco.

Secondo quanto riportato dai media, le operazioni sarebbero collegate al caso di una donna scomparsa da oltre 14 anni, anche se al momento gli investigatori mantengono il massimo riserbo sull’identità e sugli sviluppi dell’inchiesta.

Le verifiche si stanno concentrando attorno a una casa colonica, indicata come possibile elemento centrale delle indagini. Sul posto sono stati impiegati cani molecolari, escavatori e mezzi operativi dei Vigili del Fuoco, a supporto delle attività di ricerca.

Gli investigatori non escludono che le operazioni possano proseguire anche nei prossimi giorni, qualora emergano ulteriori elementi utili.