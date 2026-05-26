A San Miniato torna "Degustando l'Arte" dedicato al Bicentenario Collodiano

San Miniato si prepara ad accogliere un appuntamento di grande valore culturale e territoriale con "Degustando l’Arte", l’iniziativa dedicata al Bicentenario Collodiano che intreccia arte, letteratura, tradizione enogastronomica e valorizzazione del patrimonio locale. L’evento si terrà mercoledì 3 giugno alle ore 17.30 presso la Fondazione Conservatorio Santa Chiara, in Via Roma 15 a San Miniato, prestigiosa realtà culturale cittadina ospitata in uno storico complesso di grande fascino architettonico. La Fondazione rappresenta oggi uno dei principali poli culturali del territorio, impegnata nella promozione dell’arte, della memoria storica e delle eccellenze locali attraverso mostre, incontri, iniziative educative.

Degustando l'Arte 2025

All’interno della struttura trova spazio anche il Museo del Conservatorio di Santa Chiara, è uno dei luoghi culturali più affascinanti di San Miniato. Si trova nel centro storico, in via Roma, ed è parte del Sistema Museale cittadino. Il monastero fu fondato nel 1226 e per secoli ospitò le monache clarisse. Nel Settecento, durante le riforme del granduca Pietro Leopoldo e il periodo delle soppressioni religiose, il complesso fu trasformato in conservatorio femminile per l’educazione delle ragazze. L’edificio conserva ancora il nucleo medievale originario, organizzato attorno a un chiostro. La chiesa conventuale, rinnovata nel Seicento, mantiene la struttura a navata unica con soffitto a capriate lignee. Il museo raccoglie opere provenienti dal convento e donate nei secoli dalle famiglie delle religiose. Tra le più importanti si trovano l’“Immacolata Concezione” di Iacopo Chimenti, il “Noli me tangere” di Ludovico Cardi, due grandi crocifissi dipinti del Trecento, reliquiari, arredi sacri e preziosi ricami realizzati dalle monache.

Degustando l'Arte, il programma del 3 giugno

La conferenza stampa vedrà la partecipazione del Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e sarà l’occasione per presentare il calendario delle serate del 4, 11, 18 e 25 novembre dedicate a “Degustando l’Arte”, inserite nel programma delle celebrazioni per il Bicentenario di Carlo Lorenzini, in arte Collodi (1826-2026). Autore immortale de “Le avventure di Pinocchio”, Carlo Lorenzini rappresenta una delle figure più significative della letteratura italiana. Tradotto in tutto il mondo, Pinocchio continua ancora oggi a parlare a generazioni diverse attraverso temi universali come la crescita, l’educazione, il valore della verità e il rapporto tra fantasia e realtà. Le celebrazioni del bicentenario vogliono rendere omaggio non soltanto allo scrittore, ma anche al profondo patrimonio culturale e pedagogico che la sua opera continua a trasmettere.

Nel corso dell’incontro saranno presenti gli studenti delle scuole del Comune di San Miniato con il progetto “Tutti leggono Pinocchio e tu?”, iniziativa che coinvolge i più giovani in un percorso di lettura e riflessione sull’opera collodiana, riaffermando il valore educativo e sociale della cultura. Parteciperanno inoltre importanti realtà associative, artistiche e imprenditoriali del territorio, tra cui Braccialini Borse, la Professoressa Giovanna Frosini, l’Associazione Soroptimist, Casa d’Arte San Lorenzo, il Comitato Carnevale dei Bambini di San Miniato Basso e l’artista Rosi De Biasio.

Degustando l'Arte 2025

La serata proseguirà alle ore 20 con un’apericena dedicato ai prodotti e ai vini del territorio, curato da numerose eccellenze locali: Macelleria Lo Scalco, Salumificio Mancini Adriana, Pastificio La Castellana, Chef Daniele Fagiolini – Le Colombaie, Gastronomia Nuovo Emporio, Pasticceria Benvenuti, Menichetti Cioccolato, Beconcini Wine e Unicoop Firenze. L’iniziativa gode del patrocinio della Regione Toscana, della Provincia di Pisa, della Scuola Normale Superiore e del Comune di San Miniato, con il sostegno di numerosi partner istituzionali, culturali e imprenditoriali del territorio.

La Fondazione Conservatorio Santa Chiara desidera inoltre rivolgere un sentito ringraziamento a tutti gli sponsor, sostenitori e partner che hanno contribuito alla realizzazione dell’iniziativa, dimostrando attenzione e sensibilità verso la promozione della cultura, della memoria storica e delle eccellenze del territorio. Il contributo delle aziende, delle associazioni e delle realtà coinvolte rappresenta un elemento fondamentale per la riuscita del progetto e per la valorizzazione condivisa della comunità locale. “Degustando l’Arte” nasce infatti con l’obiettivo di creare un dialogo tra cultura, arte e tradizioni enogastronomiche, promuovendo il territorio attraverso esperienze condivise capaci di coinvolgere cittadini, scuole, associazioni e imprese in un percorso di valorizzazione collettiva.

Per partecipare è necessaria la prenotazione: inviare una mail a segreteria@fcsc.it o chiamare 0571 43050.

Fonte: Conservatorio Santa Chiara

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