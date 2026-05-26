San Rossore: una passeggiata accessibile nel sentiero dedicato a Sabrina Bulleri

Una passeggiata accessibile nel cuore di San Rossore, un chilometro tra boschi ed aree umide: nei giorni scorsi il garante dei disabili del Comune di Pisa Alessandro Di Ciolo, in collaborazione con l'Ente Parco, ha organizzato un'iniziativa che ha coinvolto le associazioni 'La Mano Amica', 'Go Franceskino Go', 'Coordinamento Etico dei Caregivers Pisa APS' per un totale di 24 persone tra diversamente abili ed accompagnatori. I partecipanti hanno potuto addentrarsi nel percorso Sabrina Bulleri che parte dal viale del Gombo e si snoda tra lecci, farnie e frassini arrivando fino all’osservatorio faunistico del Paduletto, una delle riserve di biodiversità del Parco. Un sentiero lungo il quale è possibile incontrare daini e volpi ed osservare i tantissimi uccelli che nei diversi periodi dell’anno vivono e transitano per questi luoghi.

Un modo di far conoscere e valorizzare la camminata dedicata a Sabrina Bulleri, che fu dipendente del Parco e campionessa paralimpica di atletica nei 100 e 200 metri piani e nella staffetta 4×100, plurimedagliata a Los Angeles e a Seul. Realizzato nel 2003 con una rete metallica stabilizzante, il percorso è stato recentemente recuperato utilizzando tecniche all’avanguardia, incrementandone la percorribilità e contemporaneamente operando in maniera non invasiva dato il contesto naturale in cui si trova.

Fonte: Ufficio Stampa