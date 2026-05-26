Santa Maria a Monte ricorda il 2 giugno 1946: incontro pubblico su Repubblica, voto alle donne e memoria locale

L ’Associazione culturale “Storie locali” di Santa Maria a Monte prosegue il proprio impegno per la riscoperta, la salvaguardia e la valorizzazione delle nostre radici.

In occasione della ricorrenza dell’Ottantesimo anniversario della Repubblica, lunedì 1° giugno p.v. presso il “Caffè letterario Giosuè” in Piazza della Vittoria si svolerà un incontro sul tema “ Santa Maria Monte 1946. La nostra memoria pubblica tra voto alle donne, Referendum Istituzionale (Repubblica-Monarchia), elezioni per l’Assemblea Costituente ed elezioni comunali”.

Relatore Bernardo Vellone, che ha individuato ed elaborato materiale presso vari archivi statali (Roma, Firenze e Pisa), oltre all’archivio comunale di Santa Maria a Monte, e recuperato testimonianze orali di alcuni protagonisti degli eventi del 1946, raccolte negli anni ‘ 90.

Verranno ricordati i santamariammontesi che esuli politici, partigiani e militari combattenti a fianco degli Alleati e internati nei lager nazisti hanno contribuito con il loro sacrificio a gettare le basi della nostra Repubblica; i componenti del CLN locale e della prima giunta provvisoria, i componenti delle due liste che in quell’anno corsero alle elezioni comunali che avrebbero espresso il Sindaco Sisto Marinai. Altro tema in discussione l’ analisi dei risultati elettorali del referendum Monarchia-Repubblica, delle elezioni per la Costituente e per il Comune , che collocarono il nostro territorio in un quadro politico rimasto quasi inalterato fino ad un decennio fa.

Al termine verrà offerto un brindisi in onore della Repubblica.

Fonte: Ufficio Stampa