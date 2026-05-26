Serravalle Gioca 2026: il borgo si trasforma in una ludoteca a cielo aperto

Attualità Serravalle Pistoiese
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Sabato 30 e domenica 31 maggio, dalle 11 alle 19, il borgo medievale di Serravalle Pistoiese (PT) verrà chiuso al traffico e sarà distesa un'enorme ludoteca a cielo aperto in cui adulti, adolescenti e bambini potranno misurarsi con centinaia di giochi da tavolo di differente durata e difficoltà, alla presenza di dimostratori.

Numerose le aree tematiche presenti (giochi di ruolo, speech, autoproduzioni, kamishibai per i più piccoli..) e punti ristoro in tutto il paese, ma soprattutto tanti tornei.

Sabato 30 maggio l'ex-scuola di via Garibaldi ospiterà i tornei di due classici senza età come Catan e Ticket To Ride ma si potrà anche mettersi alla guida delle macchine impegnate nelle caotiche gare degli anni '60, con HEAT, oppure misurarsi con le strategie e le schermaglie di Kill Team, gioco ambientato nel futuro universo fantasy di Warhammer 40,000.

Domenica 31 maggio invece sarà possibile disputare un torneo cooperativo con The 30s, il gioco ambientato nell'universo di Lovecraft che verrà presentato in anteprima a SERRAVALLE GIOCA, oppure duellare con le carte di Mindbug, una delle ultime creazioni di Richard Garfield (autore di Magic e Vampire - The Eternal Struggle) o con le miniature di Unmatched.

SERRAVALLE GIOCA è promosso dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Serravalle Pistoiese in collaborazione con l'associazione ludica Giocaconisa. INGRESSO LIBERO.

Per info e iscrizioni Instagram @giocaconisa e tutto il programma sulla webapp www.giocaconisa.it

Fonte: Comune di Serravalle Pistoiese - Ufficio Stampa

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