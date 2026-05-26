Sfalcio dell'erba a Certaldo, il programma di interventi

Prenderanno il via da martedì 27 maggio gli interventi di taglio dell’erba lungo le strade comunali e nelle aree verdi del territorio, effettuati dalla ditta affidataria incaricata dal Comune di Certaldo.

La durata complessiva delle operazioni è stimata in circa un mese, salvo eventuali rallentamenti dovuti a condizioni meteorologiche avverse, come piogge o altri impedimenti.

Il programma degli interventi partirà da via Caduti sul Lavoro e proseguirà lungo via Galvani, via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, via Falcone e Borsellino, via Toscana e via delle Regioni, per poi interessare viale Fabiani, via delle Città, via Fiorentina e la Strada Comunale di Tavolese.

Concluso questo primo percorso, gli operatori interverranno sul poggio di Certaldo Alto, nella parte affacciata verso il centro abitato sottostante, per poi proseguire nelle aree verdi della zona di Canonica all’interno del centro abitato.

Gli interventi termineranno infine nelle aree di San Donnino, nella zona di Sciano e nella zona Fossati.

Per consentire il regolare svolgimento delle operazioni e garantire la sicurezza degli interventi, le aree interessate dalla presenza di parcheggi saranno preventivamente segnalate con apposita cartellonistica temporanea.

Le attività rientrano nel programma ordinario di manutenzione del verde pubblico, con l’obiettivo di garantire maggiore decoro urbano, sicurezza e cura degli spazi pubblici su tutto il territorio comunale.

Fonte: Comune di Certaldo

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