Grande successo per l'XI Concorso 'Premio Ferruccio Benvenuto Busoni 2026'

Si è svolta nelle giornate di sabato 23 e domenica 24 maggio 2026, presso la Scuola Comunale di Musica di Castelfiorentino, l’undicesima edizione del Concorso per Studenti di Scuole Medie e Licei ad Indirizzo Musicale “Premio Ferruccio Benvenuto Busoni 2026”, manifestazione ormai divenuta un importante punto di riferimento nel panorama nazionale della formazione musicale giovanile.

L’evento, patrocinato dal Comune di Castelfiorentino, ha registrato una partecipazione straordinaria di studenti provenienti da numerose regioni italiane, confermando il crescente prestigio della manifestazione e il valore culturale e formativo del concorso dedicato alla figura di Ferruccio Benvenuto Busoni.

Durante le due intense giornate di audizioni si sono alternate esibizioni solistiche, ensemble e orchestre scolastiche che hanno evidenziato preparazione tecnica, sensibilità interpretativa e una grande passione per la musica. Il livello artistico espresso dai partecipanti è stato particolarmente elevato, a testimonianza dell’impegno quotidiano degli studenti e della competenza dei docenti che li accompagnano nel percorso musicale.

Tra gli istituti maggiormente protagonisti dell’edizione 2026 spicca il Liceo Dante di Firenze, che ha ottenuto importanti riconoscimenti grazie alle eccellenti performance dei propri studenti. I risultati raggiunti rappresentano una significativa conferma della serietà, della professionalità e della qualità didattica portata avanti dall’istituto fiorentino nel settore musicale.

Grande soddisfazione anche per l’IC 2 di Poggibonsi, unica Scuola ad Indirizzo Musicale partecipante della Provincia di Siena e realtà ormai riconosciuta come istituto capofila nella provincia senese per la valorizzazione dei giovani talenti musicali. La presenza e i risultati conseguiti confermano il ruolo dell’istituto nella promozione della formazione artistica attraverso la partecipazione a eventi di rilievo nazionale, offrendo agli studenti concrete opportunità di crescita musicale e personale.

Di particolare rilievo anche il successo ottenuto dall’IC Carlo Del Prete di Lucca, che ha conquistato importanti premi nelle classi di chitarra e flauto traverso, distinguendosi per qualità interpretativa e preparazione tecnica.

Grande entusiasmo inoltre per l’IC Filippo Santagata di Gricignano di Aversa, protagonista di una splendida esibizione della propria Orchestra Banda Giovanile Studentesca. L’ensemble ha ottenuto uno straordinario Primo Premio con il punteggio di 96/100, risultato che premia il fondamentale lavoro del docente e l’impegno collettivo dei giovani musicisti.

La Commissione giudicatrice, composta dal M° Sabrina Bessi, dal M° Dario Cappetti, dal M° Fabrizio Graceffa e dal Presidente di Commissione M° Alessio Cioni, ha espresso vivo apprezzamento per l’altissimo livello generale delle esecuzioni e per la partecipazione sempre più ampia delle scuole italiane.

Nel corso della cerimonia conclusiva, il Presidente di Commissione M° Alessio Cioni ha rivolto parole di grande encomio nei confronti di tutti gli studenti partecipanti, sottolineando come il talento, l’impegno e la sensibilità artistica dimostrati durante il concorso rappresentino un importante segnale di fiducia per il futuro delle nuove generazioni. Il Maestro ha evidenziato il valore educativo della musica come strumento di crescita culturale, disciplina e condivisione, complimentandosi con studenti, famiglie e docenti per il lavoro svolto e per la passione trasmessa ai giovani musicisti.

I principali risultati dell’edizione 2026

Numerosi i Premi assegnati nelle diverse categorie. Tra i Primi Premi si distinguono:

Thomas Alessandro Licau – I Premio 95/100

– I Premio 95/100 Tosca Soprani – I Premio 96/100

– I Premio 96/100 Vieri Rossi – I Premio 95/100

– I Premio 95/100 Alessio Di Dio – I Premio 95/100

– I Premio 95/100 Henri Marku – I Premio 95/100

– I Premio 95/100 Cristiano Panicali – I Premio 95/100

– I Premio 95/100 Criseide Calin – I Premio 96/100

– I Premio 96/100 Lia Gerbi – I Premio 96/100

– I Premio 96/100 Alessandro Rosa – I Premio 95/100

– I Premio 95/100 Sofia Antonini – I Premio 96/100

– I Premio 96/100 Taki Bassini – I Premio 97/100

– I Premio 97/100 Isabeau Petrini – I Premio 95/100

– I Premio 95/100 Giuseppe Landozzi I Premio 95/100

I Premio 95/100 Orchestra IC Filippo Santagata – I Premio 96/100

Molto numerosi anche i Secondi e Terzi Premi assegnati agli studenti partecipanti, segno della qualità diffusa delle esecuzioni e dell’elevato livello competitivo raggiunto dal concorso.

L’edizione 2026 del “Premio Ferruccio Benvenuto Busoni” si chiude dunque con un bilancio estremamente positivo, caratterizzato da una grande partecipazione, da un’eccellente qualità artistica e da un forte spirito di condivisione tra studenti, docenti e istituzioni scolastiche.

Un’esperienza che conferma ancora una volta il valore educativo della musica e l’importanza di investire nella formazione artistica delle nuove generazioni.

Complimenti a tutti i partecipanti e appuntamento all’edizione 2027 del Concorso “Premio Ferruccio Benvenuto Busoni”.

Fonte: Ufficio Stampa

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