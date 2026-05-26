Sul monopattino elettrico modificato senza casco, genitori multati

Proseguono i controlli della polizia locale di Lucca sui monopattini elettrici dopo l’entrata in vigore delle nuove norme sulla circolazione. Questa mattina una pattuglia impegnata nelle verifiche quotidiane sul territorio ha fermato un minorenne alla guida di un monopattino privo del contrassegno identificativo obbligatorio dal 16 maggio scorso.

Gli agenti, durante l’accertamento, hanno inoltre riscontrato altre irregolarità: il giovane viaggiava senza casco protettivo e il mezzo presentava caratteristiche tecniche non conformi a quelle previste dal decreto ministeriale. Per questo motivo sono state elevate sanzioni amministrative nei confronti del conducente e, trattandosi di un minorenne, anche dei genitori, per un importo complessivo di 350 euro.