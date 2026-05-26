Torrente Agliena, al via i lavori di messa in sicurezza idraulica tra via Galvani e via Leonardo da Vinci

Sono in corso gli interventi nell’alveo del torrente Agliena, nell’area compresa tra via Galvani e via Leonardo da Vinci, realizzati dal Consorzio di Bonifica Medio Valdarno (CBMV) nell’ambito di un più ampio programma di consolidamento e di maggiore sicurezza idraulica.

Le opere riguardano il consolidamento delle sponde e del fondo alveo del torrente Agliena. Una parte degli interventi interessa direttamente infrastrutture di competenza comunale, in particolare le opere interferenti con la struttura del ponte di via Galvani, la cui manutenzione è affidata per legge al Comune di Certaldo.

Grazie alla collaborazione tra Comune e Consorzio di Bonifica Medio Valdarno è stato possibile inserire gli interventi comunali all’interno del progetto complessivo già previsto dal CBMV, ottimizzando tempi e risorse attraverso la stipula di una specifica convenzione.

Il Comune di Certaldo partecipa all’intervento con un contributo complessivo pari a 70mila euro, somma che comprende anche un ulteriore intervento di competenza comunale su un affluente del T. Agliena in Via Tavolese”, già realizzato nei mesi scorsi.

Nel dettaglio, le opere previste comprendono:

-demolizione delle specchiature spondali ammalorate e pulizia delle strutture residue;

-ripristino delle opere deteriorate con la realizzazione di un piede in scogliera per un tratto di circa 40 metri e posa di massi a protezione della sponda;

-realizzazione di nuove protezioni in scogliera al piede della sponda in sinistra idraulica, con profilatura delle sponde sia in destra che in sinistra;

-interventi di difesa spondale al di sotto dell’attraversamento stradale di via Galvani, su entrambe le sponde;

-corazzamento del fondo alveo con massi in scogliera nel tratto sottostante e a valle del ponte;

-posa di biostuoie nelle aree interessate dai lavori, per favorire il consolidamento e l’inserimento ambientale degli interventi.

L’intervento rappresenta un’importante opera di prevenzione e tutela del territorio, finalizzata al miglioramento della sicurezza idraulica e alla salvaguardia delle infrastrutture presenti lungo il torrente Agliena.

"Sono cominciati lavori che vengono da lontano e che grazie alle capacità amministrative e tecniche del Consorzio hanno trasformato criticità diffuse su diversi tratti del Torrente Agliena e suoi affluenti in un accordo operativo con il Genio Civile e una convenzione con il Comune per mettere in atto un intervento organico, del valore complessivo di 250 mila euro che andrà a donare maggiore stabilità e dunque maggiore sicurezza idraulica al corso d'acqua che attraversa e caratterizza il paese di Certaldo - approfondisce il Presidente del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno Paolo Masetti - Ringrazio le Amministrazioni e le maestranze del Consorzio e delle imprese incaricate che hanno permesso di arrivare e portare avanti ora concretamente un esempio efficace di manutenzione fluviale per la resilienza climatica".

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio Stampa

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