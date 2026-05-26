Un milione per studi su pericolosità sismica. Barontini: "Più sicurezza per le comunità"

Da tempo la Regione Toscana conduce analisi approfondite che permettono di simulare eventi sismici compatibili con la pericolosità di determinate zone, valutandone i principali effetti a livello locale. Si tratta di studi specialistici condotti a diversi livelli, particolarmente utili per la pianificazione urbanistica, la gestione dell'emergenza, la progettazione degli edifici e la ricostruzione post-evento.

Lo scorso 14 maggio la Regione, con decreto n. 10830, ha approvato il bando rivolto agli Enti locali che stanzia un milione di euro di risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale per finanziare studi di pericolosità sismica locale mediante indagini avanzate definite “Microzonazione sismica di livello 4”, cioè destinate ai Comuni già dotati di studi di Livello 3, per incentivare approfondimenti ancora più dettagliati.

“La Regione Toscana - afferma l'assessore regionale all'ambiente David Barontini - sta portando avanti un lavoro concreto di rafforzamento della prevenzione sismica, attraverso gli studi di microzonazione sismica, per aumentare la sicurezza dei territori e delle comunità. L’obiettivo è quello di realizzare cartografie di pericolosità sismica locale sempre più precise, migliorando la conoscenza del sottosuolo e la capacità di valutare gli effetti di un possibile evento sismico. Questo significa rafforzare la prevenzione, rendere più sicura la programmazione degli interventi e aumentare la protezione del patrimonio edilizio, con particolare attenzione agli edifici pubblici strategici e ai contesti più esposti. Peraltro la Toscana è fra le due Regioni italiane a effettuare internamente il controllo sulla microzonazione, senza ricorrere a soggetti esterni. È un lavoro - conclude Barontini -che unisce conoscenza scientifica e pianificazione del territorio, e che rappresenta uno strumento fondamentale per costruire comunità più sicure e preparate di fronte al rischio sismico”.

Le risorse stanziate dal bando vanno ad aggiungersi agli oltre sei milioni di euro investiti dalla Regione negli ultimi quindici anni per incentivare le iniziative di conoscenza della sismicità, prevenzione dai relativi rischi e tutela del territorio.

Il bando approvato il 14 maggio prevede un sistema di premialità e priorità per gli studi che riguardano i territori della "Toscana diffusa" e le domande di finanziamento potranno essere presentate a partire dalle ore 12 del prossimo 28 maggio esclusivamente per via telematica sul portale informativo “Sistema Fondi Toscana” (SFT) disponibile all’indirizzo https://sft.sviluppo.toscana.it

I termini per la presentazione delle domande scadono il prossimo 27 giugno e per ulteriori informazioni circa i criteri di selezione, le tempistiche e le procedure è possibile consultare la pagina https://www.regione.toscana.it/speciali/rischio-sismico

Fonte: Regione Toscana

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