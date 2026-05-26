Università di Firenze, consegnati i riconoscimenti accademici

Si è svolta oggi la cerimonia di consegna dei riconoscimenti accademici dell’Università di Firenze presso l’Aula Magna del Rettorato, in Piazza San Marco.

La rettrice Alessandra Petrucci ha consegnato otto diplomi di professore emerito e onorario a Lucia Banci, Marcantonio Catelani, Carlo Alberto Garzonio, Giampaolo Manfrida, Maria Patrizia Pera, Domenico Prisco, Fabio Schoen, Sandro Sorbi. In rappresentanza degli insigniti ha preso la parola il decano Giampaolo Manfrida.

Sono state, quindi, consegnate dodici medaglie dell’Ateneo tra docenti e tecnici-amministrativi collocati in quiescenza con quaranta anni di servizio.

La giornata – che ha visto un momento musicale a cura dell’Orchestra dell’Università di Firenze – si è conclusa con il conferimento dei riconoscimenti alle studentesse e agli studenti delle Scuole di Ateneo, che hanno conseguito il titolo di laurea di primo e secondo livello nello scorso anno accademico, con il massimo dei voti, nel minor numero di anni e con la media di votazione degli esami più alta.

Sono state anche premiate le migliori studentesse laureate nei corsi di area STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics).

“Questa giornata – ha affermato la rettrice Alessandra Petrucci - esprime il senso di appartenenza e la riconoscenza dell’intera comunità universitaria nei confronti del personale docente e ricercatore e del personale tecnico-amministrativo per il lavoro svolto, con uno speciale riguardo per coloro che sono stati insigniti del titolo di professoresse e professori emeriti. La cerimonia premia insieme le migliori studentesse e studenti dell’Ateneo, con l’augurio di mettere a frutto nel mondo del lavoro le conoscenze e le competenze imparate nell’esperienza formativa vissuta all’Università di Firenze”

Fonte: Università di Firenze

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