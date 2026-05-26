All'Università di Pisa il primo impianto di pacemaker su un cane di piccola taglia

All’Ospedale Didattico Veterinario Mario Modenato dell’Università di Pisa è stato impiantato per la prima volta un pacemaker su un cane di piccola taglia. Il paziente, Buddy, un barboncino di quattro chili proveniente dalla provincia di Grosseto, soffriva di frequenti episodi di svenimento che si sono risolti grazie all’impianto del dispositivo cardiaco.

L’operazione, eseguito in urgenza, ha previsto il posizionamento del catetere dell’elettrodo del pacemaker all’interno del cuore destro, mentre la batteria è stata collocata in una tasca sottocutanea nel collo dell’animale. Dopo un giorno di ricovero, Buddy è stato dimesso con terapia e medicazioni e potrà tornare gradualmente a una vita normale. L’intervento rappresenta un traguardo importante per il programma di cardiologia interventistica veterinaria dell'Ateneo. A livello nazionale esistono infatti pochi centri universitari in grado di eseguire questo tipo di procedure e, in Toscana, l’Ateneo pisano è l’unico centro universitario a praticarle.

A guidare l’intervento sono stati i cardiologi Tommaso Vezzosi e Giovanni Grosso, con l'assistenza di Lisa Alibrandi. L’équipe chirurgica era composta da Iacopo Vannozzi e Irene Nocera, mentre l’anestesia è stata guidata da Angela Briganti e Chiara Di Franco.

“Si è trattato di un intervento particolarmente complesso sia per le condizioni cliniche del paziente sia per la sua piccolissima taglia – spiega Tommaso Vezzosi, direttore dell’Ospedale Didattico Veterinario – Per dimensioni e caratteristiche tecniche, questa procedura si avvicina molto alla cardiologia pediatrica. A differenza di quanto avviene talvolta nell’uomo, nel cane è inoltre necessario operare sempre in anestesia generale. Oggi Buddy sta bene e questo risultato conferma il valore del percorso avviato con il nuovo programma di cardiologia interventistica”.

Buddy con i proprietari da sinistra, Prof.ssa Angela Briganti, Dr.ssa Irene Nocera, Dr.ssa Chiara Di Franco, Dr. Giovanni Grosso, Dr. Tommaso Vezzosi, Dr.ssa Lisa Alibrandi, Prof. Iacopo Vannozzi

Fonte: Università di Pisa - Ufficio Stampa