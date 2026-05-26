Use Computer Gross, missione semifinale: a Empoli serve l'impresa contro Siena Mens Sana

Somiglia molto ad una missione impossibile quella che mercoledì sera alle 21 al pala Sammontana deve affrontare l’Use Computer Gross. C’è infatti da pareggiare la serie di semifinale contro la Note di Siena Mens Sana, squadra che è fra le più accreditate al salto di categoria e che domenica sera ha fatto vedere di essere anche in un ottimo stato di forma. Da dove iniziare? Dal fattore campo naturalmente. Giocare al pala Sammontana non è facile per nessuno e quindi neppure per la squadra di coach Vecchi che, nelle dichiarazioni post gara uno, non ha nascosto le difficoltà che anche i suoi ragazzi dovranno affrontare per accedere alla finale.

C’è poi quel precedente di marzo, quella vittoria netta dei biancorossi nella sfida di ritorno della stagione regolare. Una vittoria dalla quale l’Use Computer Gross deve trovare coraggio e consapevolezza che nessuno è mai imbattibile, senza dimenticare però che la Mens Sana che arriva stavolta a Empoli è ben diversa da quella, sia fisicamente che come roster, ora al completo.

Sarà, comunque vada, una gran bella serata di sport in un palazzetto gremito (a proposito biglietti ad 1 euro) e con due squadre pronte a regalare ancora uno spettacolo degno di una semifinale. Resta da ricordare che a dirigere la partita saranno due arbitri torinesi, Dell’Accio e Pittatore di Torino, e che la partita sarà trasmessa in diretta streaming sul canale youtube ‘use basket tv’.

Fonte: Use/Use Rosa - Ufficio Stampa