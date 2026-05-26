Use Rosa Scotti, Sophia Lussignoli si veste d'azzurro

C’è anche Sophia Lussignoli fra le convocate per il raduno della Nazionale Green Team femminile in programma dal 3 all’8 giugno tra Capri e Napoli. La selezione di coach Andrea Capobianco riunisce alcune delle migliori giovani del panorama azzurro, chiamate a un momento di lavoro e valutazione importante per il futuro della Nazionale. La squadra si ritroverà il 3 giugno a Capri dove sono previste le prime sedute di allenamento, prima del trasferimento a Napoli il 5 giugno per proseguire il lavoro e affrontare due test amichevoli di prestigio contro la Spagna, in programma il 6 e 7 giugno alle 20.30.

L’Use Rosa Scotti fai complimenti a Sophia per questa importante convocazione che rappresenta un altro passo in avanti nella sua carriera ed un motivo di orgoglio per la società

Fonte: Ufficio Stampa Use/Use Rosa