80 anni della Repubblica: a Montecalvoli un incontro su Resistenza e primo voto

Proseguono gli appuntamenti dell'iniziativa 'RitroviAMOci A MONTECALVOLI', promossa dall' Associazione Per Montecalvoli, con una serata dedicata agli 80 anni della Repubblica Italiana.

L’iniziativa si terrà venerdì 29 maggio alle ore 21.30 presso l'Oratorio di San Giorgio, in via Indipendenza a Montecalvoli (Santa Maria a Monte).

Il tema della serata sarà: '1946-2026: 80° anniversario della Repubblica Italiana e la Costituente' – La nascita della Repubblica: dalla lotta partigiana al voto e alla Costituzione.

Dopo la presentazione e i saluti di Daniele Agasucci, presidente dell'Associazione Per Montecalvoli, seguiranno gli interventi di Bruno Possenti, presidente dell'ANPI - Comitato Provinciale di Pisa, che illustrerà il ruolo della lotta partigiana nella nascita della Costituzione e della democrazia, e di Patrizia Marchetti, archivista, che farà rivivere 'il primo voto di tutte e di tutti' attraverso le elezioni del 1946 a Santa Maria a Monte.

Vista l'importanza della ricorrenza e l'occasione di approfondire come il territorio abbia vissuto quel passaggio storico, la cittadinanza è invitata a partecipare.