A Montelupo le celebrazioni per gli 80 anni della Repubblica e del voto alle donne

In occasione dell'80esimo anniversario dalla nascita della Repubblica Italiana e dal voto alle donne, le Anpi sezioni di Montelupo Fiorentino, Empoli e Fucecchio organizzano per il prossimo 3 giugno, a Montelupo Fiorentino, una serata dedicata alla storia della Repubblica e al contributo delle donne alla vita democratica del Paese.

L'iniziativa prevede un aperitivo e lo spettacolo 'Le Magnifiche 21. Donne, Partigiane e Costituenti', con Letizia Fuochi e Chiara Riondino.

L'evento è patrocinato dal Comune di Montelupo Fiorentino e vede la partecipazione del Circolo 'Il Progresso', del Piccolo Museo del Giocattolo, di Auser Montelupo e dello SPI-CGIL Empolese Bruno Trentin.

Programma:

- ore 19,30: aperitivo con l'associazione Piccolo Museo del Giocattolo;

- ore 21: saluti dell'ANPI e delle autorità;

- ore 21,30: 'Le Magnifiche 21. Donne, Partigiane e Costituenti' di e con Letizia Fuochi e Chiara Riondino.

Ingresso libero e gratuito (necessaria tessera ARCI).