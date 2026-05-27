Alessandro Lavorenti è il nuovo Direttore Sportivo dell'Empoli Pallavolo

L’Empoli Pallavolo punta ad espandersi e il primo passo è l’acquisizione di Alessandro Lavorenti in qualità di Direttore Sportivo della società. L’intesa è stata raggiunta in questi giorni e Lavorenti affiancherà il Presidente Antonio Genova insieme al Direttore Tecnico Marco Dani nelle decisioni di competenza sia per la prima squadra che militerà nel Campionato Nazionale Femminile di Serie B2 sia per il settore giovanile.

“Questa scelta rientra in una strategia di potenziamento dell’Empoli Pallavolo – dichiara il Presidente, Antonio Genova– che ci fa guardare al futuro con ottimismo per raggiungere gli obiettivi sportivi che abbiamo prefissato. La società avrà nuovamente la figura del Direttore Sportivo, assente da alcuni anni, con l’incarico affidato ad un giovane di talento che ha saputo distinguersi nel torneo di Serie B2 appena concluso portando la sua squadra a vincere i playoff e quindi la promozione in B1. Oltre all'aspetto professionale, esiste anche un legame affettivo personale da anni con la sua famiglia: lo ritengo una persona seria e onesta, dedita all’impegno, in sintonia quindi con la filosofia della nostra società. Sono certo che il suo apporto sarà importante nel perseguire i progetti futuri dell’Empoli Pallavolo, con la convinzione che stabiliremo una stretta collaborazione sicuramente di reciproca soddisfazione”.

Alessandro Lavorenti, classe 1991, è figlio d’arte del grande Roberto (scomparso nel 2021), prestigioso e amato tecnico con una carriera nella massima serie della pallavolo dove a 27 anni si è qualificato come il più giovane allenatore della serie A. Alessandro, dopo una parentesi da adolescente come giocatore di basket con tanto di convocazione, a soli 15 anni, nella Nazionale Giovanile, è entrato nel mondo della pallavolo per tre anni giocando per la Folgore San Miniato e i Lupi di Santa Croce sull’Arno. Poi ha indossato l’uniforme da allenatore nel settore giovanile sia femminile che maschile, portando la squadra labronica delle sue ragazze Under 16 prima a disputare le finali regionali e successivamente quelle nazionali. Sempre in territorio livornese, ha raggiunto le finali regionali con l’Under 14 maschile di Torretta. A seguito di una pausa, ha debuttato proprio nel Campionato Nazionale 2025/2026 in qualità di Direttore Sportivo del Florenzo Carpe Diem Volley che, dopo essersi qualificato per i play off in Serie B2, ha vinto domenica scorsa la sfida cruciale con Modena Volley guadagnando la promozione in Serie B1.

"Aver vinto una finale playoff è senza dubbio una grande soddisfazione per me trattandosi della mia prima esperienza da Direttore Sportivo – commenta Alessandro Lavorenti – e adesso ho una nuova sfida davanti. Ho accettato la proposta dell’Empoli Pallavolo con molto piacere per ragioni professionali e personali: si tratta di una società seria, con il Presidente Genova e Marco Dani c’è sempre stato un buon rapporto, quindi ci sono tutti i presupposti per una fattiva collaborazione. Inoltre lavorare ad Empoli mi permetterà di essere più vicino a Montaione dove vivo con la mia compagna. Ho avuto modo in passato di conoscere meglio l’ambiente giallonero, infatti mia sorella Francesca ha fatto parte del roster della Timenet Empoli Pallavolo sia in Serie B1 sia in B2 e la società ha sempre partecipato ai Memorial in onore di nostro padre. La vivo pertanto come un’opportunità e da Direttore Sportivo seguirò la prima squadra ma anche tutto il settore giovanile su cui l’Empoli Pallavolo ha un progetto di crescita ambizioso che richiederà una programmazione specifica da mettere a punto in sinergia con il Direttore Tecnico della

società, Marco Dani, oltre al Presidente stesso".

Il contratto di Lavorenti con Carpe Diem Volley scadrà a fine giugno, dopodiché potrà essere operativo ad Empoli collaborando per l’allestimento della squadra per il prossimo Campionato Nazionale di Serie B2.

Fonte: Empoli Pallavolo A.S.D.

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