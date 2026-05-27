Preparate tappetino, scarpette e borraccia. “Prati di benessere” sta scaldando i muscoli. Torna dal mese di giugno il progetto di sport gratuito nei parchi e nei giardini pubblici ideato e organizzato dal Comune di Bagno a Ripoli. La seconda edizione è pronta a partire con un calendario ricco di discipline e iniziative, messo in campo da un numero crescente di associazioni rispetto allo scorso anno. Fino a ottobre, le aree verdi di Grassina, Antella, Ponte a Ema e della frazione capoluogo si animeranno con classi collettive di sport all’aria aperta. Pilates, yoga, arti marziali, circo, tennis, karate e non solo. I corsi sono rivolti sia agli adulti sia ai bambini dai sei anni in su. Tutte le attività sono totalmente gratuite per i cittadini. A condurle istruttori qualificati delle associazioni sportive che aderiscono all’iniziativa.

“Rendiamo strutturale con risorse proprie del Comune – afferma il sindaco Francesco Pignotti –, un progetto in cui crediamo molto, che costituiva uno dei punti di mandato. ‘Prati di benessere’ non è solo sport gratuito nei parchi. Ma una visione di città. Una città dove persone di ogni età vivono lo spazio pubblico con rispetto, all’insegna della socialità, del benessere. Favorendo inclusione e presidio del territorio. Continueremo in questa direzione”.

“Dopo il successo della prima edizione – aggiunge l’assessore allo Sport Francesco Conti – il progetto continua a crescere a grande richiesta. Nuove associazioni, più discipline, più opportunità per gli sportivi. Quello che non cambia è che è tutto gratuito, perché lo sport sia davvero per tutti”.

Il 9 giugno l’esordio della nuova edizione di “Prati di Benessere”: alle 10 ai giardini “Nano Campeggi ai Ponti” la prima lezione di yoga apre il calendario degli allenamenti. Lo yoga darà poi appuntamento il 16, il 23, il 30 giugno, il 7 e il 14 luglio, il 15, il 22 e il 29 settembre (sempre dalle 10 alle 11, dai 18 anni di età).

Il 15 giugno prima lezione di pilates: appuntamento alle 9 all’area giochi dei giardini di via Longo a Ponte a Ema. Le classi successive si svolgeranno, sempre a Ponte a Ema, il 22 e il 29 giugno, il 6 e il 13 luglio, il 15, il 22 e il 28 settembre (sempre dalle 9 alle 10, dai 18 anni). Altri appuntamenti con il pilates, ma stavolta ai giardini “Nano Campeggi” ai Ponti il 17 e 24 giugno, l’8 e il 15 luglio, il 17, il 24 e il 30 settembre: in questo caso dalle 18.30 alle 19.30 (+18 anni).

La ginnastica posturale sarà ospitata ai giardini “Nano Campeggi” ai Ponti il 16, 23 e 30 giugno, il 7 e il 14 luglio, il 16, il 23 e il 29 settembre (sempre dalle 18.30 alle 19.30, +18 anni).

I corsi di yoga, pilates e ginnastica posturale saranno svolti da Salute e Movimento Asd.

Ai giardini della Resistenza all’Antella appuntamento con il functional combact nelle seguenti date: 8,10, 15,17,22, 29 giugno e 1, 6, 8, 13, 15 luglio (sempre dalle 18.45 alle 19.45, dai 12 anni in su). A condurre il corso sarà la “Firenze Sud Fight Academy”.

Con Empi Dojo invece spazio al karate per “cinture” di tutte le età. Le lezioni di Karaterzetà per persone over 65 si svolgeranno ai giardini della Resistenza all’Antella il 2, 9, 16, 23 e 30 luglio sempre dalle 8.30 alle 9.30; il 7, 14, 21, 28 luglio ai giardini “Nano Campeggi” ai Ponti (sempre dalle 8.30 alle 9.30). Il karate per persone adulte (over 16) si svolgerà ai giardini della Resistenza ad Antella nelle seguenti date: 2, 9, 16, 23, 30 luglio (sempre dalle 19 alle 20). Mentre l’appuntamento sarà ai giardini “Nano Campeggi” il 7, il 14, il 21 e il 28 luglio (sempre dalle 19 alle 20).

Il parco urbano di Grassina si trasformerà in un grande e colorato circo all’aria aperta con le lezioni dell’associazione Passe Passe. Le date: 9, 16, 23 e 30 giugno; 8, 15 e 22 settembre (sempre dalle 18 alle 19, dai 7 anni in su).

Lezioni di tennis, invece, al parco urbano di Grassina insieme ad Albor Grassina nelle seguenti date: 8, 11 giugno; 11, 18, 25 settembre; 2, 9 ottobre (sempre dalle 17 alle 18, dai sei anni in su).

La partecipazione dei corsi è gratuita. Massimo 20 persone a corso . Per iscriversi è sufficiente compilare il modulo reperibile sul sito della rete civica www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it e inviarlo a servizieducativi@comune.bagno-a-ripoli.fi.it

Fonte: Comune di Bagno a Ripoli - Ufficio Stampa

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