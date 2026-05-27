Cortona, rubano in una gioielleria: arrestate due donne

I Carabinieri della Compagnia di Cortona hanno arrestato due donne di 42 e 32 anni, originarie della provincia di Salerno con l'accusa di furto aggravato in concorso ai danni di una gioielleria di Cortona (Arezzo).

Secondo quanto ricostruito dai militari, le due si sarebbero introdotte nel negozio fingendosi normali clienti. Una volta all’interno, avrebbero distratto il titolare riuscendo così a sottrarre con destrezza diversi gioielli in oro, per un valore complessivo di circa 2000 euro.

Il colpo, però, non è passato inosservato: alcuni collaboratori dell'attività commerciale si sono accorti di movimenti sospetti e hanno immediatamente allertato i Carabinieri. Sul posto sono intervenute le pattuglie di Terontola e Camucia, che sono riuscite a bloccare le due donne poco lontano dalla gioielleria e a recuperare integralmente la refurtiva, poi restituita al proprietario.

Nel corso degli accertamenti successivi è emerso che le indagate sarebbero specializzate in furti con lo stesso modus operandi, già messi a segno in diverse regioni italiane ai danni di altre gioiellerie.

Le due donne sono state condotte nelle camere di sicurezza della Compagnia di Cortona e si trovano ora a disposizione della Procura della Repubblica di Arezzo, che sta proseguendo le indagini per verificare eventuali ulteriori episodi analoghi sul territorio.