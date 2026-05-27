"Cuba non è sola", a Empoli manifestazione in piazza "contro l'embargo statunitense"

​"Una manifestazione di solidarietà e di protesta per ribadire che il popolo cubano non è isolato nella sua storica battaglia contro le restrizioni economiche. Giovedì 28 maggio, a partire dalle ore 18:30, Piazza della Vittoria a Empoli ospiterà un presidio pubblico all’insegna dello slogan "Cuba no está sola" (Cuba non è sola)". Così in una nota l'Associazione nazionale di Amicizia Italia-Cuba di Empoli annuncia l'iniziativa, promossa in collaborazione con Empoli per la Pace. "L'obiettivo della mobilitazione è accendere i riflettori sulla complessa situazione umanitaria ed economica dell'isola caraibica, da decenni colpita dal blocco economico, commerciale e finanziario (noto come bloqueo) imposto dagli Stati Uniti".

​Il presidio di Empoli, si legge nella nota, si inserisce in un più ampio solco di iniziative internazionali che chiedono l'immediata cessazione delle sanzioni unilaterali. Secondo gli organizzatori, l'embargo statunitense rappresenta un freno drammatico allo sviluppo economico di Cuba, con ripercussioni dirette sulla vita quotidiana dei cittadini, dall'approvvigionamento di beni di prima necessità e medicinali fino allo sviluppo infrastrutturale. ​"Esprimere solidarietà a Cuba oggi significa difendere il diritto alla sovranità e all'autodeterminazione dei popoli", spiegano i promotori. "In un momento storico in cui il dialogo e la cooperazione internazionale dovrebbero prevalere sui muri e sulle sanzioni, è fondamentale far sentire la voce della cittadinanza anche dai nostri territori".

​L'appuntamento. "La scelta di Piazza della Vittoria come cuore pulsante della manifestazione cittadina vuole favorire la massima partecipazione e il dibattito aperto. Durante l'evento saranno distribuiti materiali informativi e si terranno interventi volti a spiegare l'impatto storico e attuale delle politiche di embargo. ​L’invito a partecipare è esteso a tutta la cittadinanza, alle forze sociali, associative e politiche del territorio empolese - concludono dall'Associazione di amicizia Italia-Cuba di Empoli - che si riconoscono nei valori della pace, della cooperazione e della solidarietà internazionale".

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