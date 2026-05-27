Empolese Valdelsa, aperto il bando per il contributo affitti 2026

Da mercoledì 27 maggio fino a venerdì 26 giugno 2026 è aperto il bando per il contributo affitti che viene erogato dall'Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa a integrazione del canone di locazione ai cittadini che ne fanno richiesta sulla base di una graduatoria che verrà stilata a seguito della compilazione delle domande. Il Fondo Affitti è un aiuto economico per chi paga un canone di locazione in un alloggio privato.

Per ottenere l'erogazione del contributo è necessario essere residenti in uno dei Comuni dell'Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa, avere la residenza anagrafica nell'immobile per il quale si chiede il contributo, essere titolari di un contratto di locazione registrato o in corso di registrazione, presentare una certificazione dalla quale risulti un ISE 2026 (Indicatore della Situazione Economica) non superiore a euro 32.724,49 e non avere titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano o all'estero.

LE DICHIARAZIONI - In merito alla misura, sono intervenuti il presidente dell'Unione dei Comuni, Alessio Mugnaini, e il sindaco con delega alla Casa, Alessio Mantellassi: "Anche quest'anno l'Unione dei Comuni decide di destinare una parte sostanziosa del suo bilancio per sostenere le famiglie dell'Empolese Valdelsa. Con il Fondo Affitti ogni anno centinaia di famiglie riescono ad avere un aiuto concreto, a fianco delle altre misure legate al sociale che l'Unione eroga ogni giorno per chi è in posizione di marginalità o indigenza. Mantenere alto il servizio continua a essere una sfida importante per le amministrazioni comunali, considerati i tagli continui dello Stato centrale che non finanzia più il fondo affitti, mentre l'Unione continua a sopperire a queste gravi carenze".

DOMANDA - Le domande per il fondo affitti dovranno essere inviate online tramite l'apposito portale all'Unione dei Comuni, con le modalità indicate nel bando, entro venerdì 26 giugno 2026.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA - La domanda di contributo anno 2026 potrà essere presentata solo online accedendo al link https://contributisociale.empolese-valdelsa.it/backoffice2. La presentazione della domanda richiede l’identità digitale, quindi il possesso di SPID, o CIE o CNS. Non è prevista la presentazione di allegati a corredo della domanda e non esistono modalità di presentazione della domanda alternative a quelle che prevedono l’identità digitale e la compilazione online.

ASSISTENZA PER PRESENTAZIONE DOMANDA - Due le possibilità a disposizione dei cittadini. L’Unione dei Comuni Circondario dell’Empolese Valdelsa ha organizzato un servizio di assistenza digitale e tutoraggio, su appuntamento.

È possibile richiedere un appuntamento telefonando allo 327 9298474 negli orari martedì 10-12, mercoledì 14-16 e venerdì 14-16.

Se il numero fosse occupato per eccessivo flusso di chiamate è possibile, negli orari sopra indicati, inviare un messaggio WhatsApp con il seguente testo "Richiesta appuntamento contributo affitto anno 2026" indicando il proprio nome e cognome e per essere ricontattati dagli operatori.

Per i cittadini residenti nel Comune di Vinci gli appuntamenti disponibili nel mese di giugno (prenotabili telefonando allo 327 9298474) sono:

-mercoledì 3, mercoledì 10, mercoledì 17 e mercoledì 24, dalle 10 alle 12 negli uffici di Via Fucini a Vinci;

-martedì 9, martedì 16, martedì 23, dalle 14 alle 17 negli uffici della sede distaccata di Via Battisti a Sovigliana.

Per i cittadini residenti nei Comuni di Montelupo Fiorentino e Montaione le modalità per prenotare un appuntamento sono le seguenti:

Comune di Montelupo Fiorentino: telefonando al numero verde 800219760 nei giorni di martedì dalle 9.00 alle 12.00, mercoledì dalle 14.00 alle 17.00, giovedì dalle 14.00 alle 18.00 e sabato dalle 9.00 alle 13.00.

Comune di Montaione: telefonando al numero 0571699242 nei giorni di mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 9.30;

Gli sportelli attivi sul territorio dell’Unione sono 11 e per l’appuntamento l’operatore terrà conto del luogo di residenza del cittadino. Agli sportelli sarà possibile compilare, con un operatore specializzato, la domanda on line del fondo affitto. È richiesto in questi casi il possesso di SPID (non in tutti gli sportelli sono previsti lettori per CIE e CNS).

I cittadini che, in possesso di strumentazione elettronica che presentano la domanda in modo autonomo, nel caso incontrino difficoltà nella compilazione dell’istanza, potranno invece telefonare ai numeri riportati di seguito:

Capraia e Limite, martedì e giovedì dalle 9 alle 13; tel. 0571-978141

Cerreto Guidi, lunedì e mercoledì dalle 9 alle 12; tel. 0571-906220

Castelfiorentino, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11; tel. 0571- 686331

Certaldo, lunedì e martedì dalle 10.30 alle 12.30 e giovedì dalle 15,00 alle 18,00; tel.0571-661285

Empoli, lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12; tel.0571-757063

Fucecchio, lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 10 alle 13; tel.0571- 757253

Gambassi Terme, martedì e giovedì dalle 9 alle 13; tel.0571-1655113

Montaione, mercoledì e venerdì dalle 10 alle 12; tel.0571- 699242

Montelupo Fiorentino, martedì e giovedì dalle 10 alle 13; tel.0571-917561,

Montespertoli, martedì e giovedì dalle 9 alle 13; tel.0571- 600272

Vinci, mercoledì e venerdì dalle 10 alle 12 e giovedì dalle 14,30 alle 17; tel.0571-933210

In questo caso verrà garantita una consulenza telefonica da remoto (aiuto e guida nella compilazione dei campi di cui si compone la domanda).

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

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