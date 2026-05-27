Fi-Pi-Li, Giani annuncia intervento diretto della Regione. Nasce 'Toscana Strade'

La Regione Toscana punta a un intervento diretto sulla Fi-Pi-Li per accelerare gli interventi di sicurezza e ammodernamento della strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Ad annunciarlo è stato il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, a margine dei lavori del Consiglio regionale.

Giani ha spiegato che lunedì porterà in giunta una delibera per la creazione della società “Toscana Strade”, destinata inizialmente a occuparsi della manutenzione ordinaria e straordinaria della Fi-Pi-Li, con l’obiettivo futuro di seguire anche i grandi interventi infrastrutturali.

Il presidente ha dichiarato: "Ho deciso che l'urgenza di dover procedere richiede un intervento diretto della Regione". Secondo quanto annunciato, la Regione investirà direttamente nelle opere di sicurezza, prevedendo risorse in conto capitale fino al bilancio 2027 e stanziamenti immediati per gli incarichi progettuali.

Tra gli interventi prioritari indicati dal governatore ci sono il tratto tra Scandicci e Lastra a Signa, quello dalla Ginestra Fiorentina a Montelupo Fiorentino e il segmento tra Pontedera-Ponsacco e il bivio tra Pisa e Livorno. In alcune aree è prevista la realizzazione della terza corsia.

Giani ha precisato: "Tutto questo non è che viene a realizzarsi domani, ma partendo ora, con queste forti progettazioni, e con l'impegno nel 2027 dei soldi per la realizzazione, con l'obiettivo di arrivare da qui a tre anni a questi tre interventi".

Parallelamente procederà l’iter per la nascita della nuova società regionale. "Toscana Strade" dovrà occuparsi della gestione delle manutenzioni e, nel tempo, sviluppare il progetto complessivo di valorizzazione della Fi-Pi-Li con terza corsia e corsia d’emergenza lungo l’intero tracciato.

Sul fronte economico, Giani ha stimato in 70-80 milioni di euro le risorse necessarie per i primi tre interventi, mentre il piano complessivo di adeguamento della Fi-Pi-Li potrebbe raggiungere un investimento compreso tra 400 e 500 milioni di euro.