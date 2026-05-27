Fucecchio: conclusi i corsi della Misericordia, al via due giornate sulla prevenzione

Si è concluso ieri 26 maggio il corso di soccorso livello base organizzato dalla Arciconfraternita di Misericordia di Fucecchio. Le lezioni iniziate il 7 di aprile per due giorni a settimana sono state tenute da formatori regionali delle Misericordie nei locali dell'associazione in corso Matteotti 30. Il corso ha permesso di formare dodici nuovi volontari che hanno superato il relativo esame e quindi in grado da subito per mettersi a disposizione dell'associazione per eventuali servizi da svolgere. All'inizio dell'anno i confratelli hanno promosso anche un corso di formazione di livello base per la Protezione Civile superato con esito positivo da quindici volontari alcuni dei quali compresi anche nell'elenco di coloro che hanno superato il corso di formazione per il soccorso di livello base.

“Abbiamo promosso i due corsi con il supporto del coordinamento empolese valdelsa dell'associazione in concomitanza con il 420esimo anniversario della nascita a Fucecchio della nostra associazione che è presente, secondo fonti attendibili, dal lontano 25 marzo anno 1606, spiega il governatore Gino Macchiaroli. L'obiettivo è stato quello di formare volontari per il primo soccorso e fornire strumenti concreti per gestire con calma e competenza gli incidenti domestici, spesso sottovalutati, ma frequenti nella vita quotidiana. Inoltre con il corso di formazione per la Protezione Civile abbiamo ora in organico quindici unità appositamente preparate per poter aiutare le istituzioni locali nelle emergenze”.

L'associazione ricorda inoltre che domani 28 maggio e dopo domani 29 Fucecchio ospita “CASA – La prevenzione parte da qui”, un’iniziativa di sensibilizzazione rivolta alle donne e dedicata all’importanza della prevenzione oncologica, degli screening e dei corretti stili di vita.

L’evento, patrocinato da Comune di Fucecchio, Coordinamento Misericordie Empolese Valdarno Valdelsa e Rotary Fucecchio Santa Croce, nasce con l’obiettivo di promuovere una maggiore consapevolezza sui percorsi di prevenzione primaria e secondaria, sottolineando quanto diagnosi precoci e buone abitudini possano fare la differenza.

“CASA - La prevenzione parte da qui” si articola su due giornate. La prima domani 28 maggio attraverso un convegno informativo alle ore 17.30 nella sala consiglio comunale in via Lamarmora 34, a cura dei professionisti dell’ASL Toscana Centro. Durante l’incontro verranno affrontati temi fondamentali legati alla prevenzione oncologica: prevenzione primaria, stili di vita e rischio oncologico; il ruolo degli screening organizzati nella diagnosi precoce; i percorsi clinici successivi agli screening e gli

approfondimenti di secondo livello. Un’occasione rivolta non solo ai medici di medicina generale e a tutti i medici specialisti del territorio, ma anche alla cittadinanza per informarsi, confrontarsi con gli specialisti e approfondire il valore della prevenzione nella tutela della salute.

La seconda il giorno successivo dalle ore 15 alle 19 presso l’Ospedale San Pietro Igneo di Fucecchio, dove sarà possibile partecipare a una giornata dedicata ai programmi di screening oncologico. Saranno presentati e promossi: lo screening per il tumore della mammella attraverso la mammografia; lo screening per il tumore del collo dell’utero tramite Pap test e test HPV; lo screening per il tumore del colon-retto. L’iniziativa è rivolta alle fasce di popolazione previste dai programmi regionali di screening e rappresenta un’importante occasione per ricevere informazioni, prenotare controlli e sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza della diagnosi precoce.

Per prenotazioni e informazioni è possibile contattare il numero 055 545454, tasto 4 percorso screening e tasto 2, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 17, oppure scrivere all’indirizzo email screening.empoli@uslcentro.toscana.it indicando nell’oggetto “MULTISCREENING 29 MAGGIO”.

Fonte: Arciconfraternita di Misericordia Fucecchio