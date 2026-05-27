Al parco di Serravalle di Empoli torna il 'Jump festival'

Motori accesi, energia al massimo. Nel bellissimo parco di Serravalle di Empoli sta per tornare uno degli appuntamenti estivi più attesi per ballare, divertirsi, ascoltare buona musica e perché no anche del buon cibo. È in arrivo un’altra edizione imperdibile del “Jump festival”: cinque giorni tutti da vivere, dal 10 al 14 giugno 2026. L’ingresso è gratuito. Apertura dalle 17.

La manifestazione a firma associazione Jump Live di Empoli, è patrocinata dal Comune di Empoli e rientra nella programmazione “Uno spettacolo d’estate”.

Chi saranno i nomi degli artisti di questa edizione? La Bandabardò (10 giugno, opening Centherbe), 99 Posse in concerto (11 giugno), Combinazione con il trio Mario Più, Luca Pechino e Ricky Le Roy (12 giugno), lo spettacolo più coinvolgente d’Italia, ‘Voglio tornare negli anni ‘90’ (13 giungo), Gianni Drudi in concerto e dj set Jack Mazzoni (14 giugno).

Grandi nomi che hanno scelto Empoli per farvi divertire!

Il viaggio del ‘Jump festival’ comincia con la prima serata, il 10 giugno, sul palco opening di Centherbe tra rock, poesia e introspezione, un cantautorato viscerale, libero e mutevole per poi lasciare la scena a una delle live band più vitali in Italia: la Bandabardò che fa tappa a Empoli. Dopo il successo del primo giro in primavera nei club italiani, “Se mi rilasso... collasso” torna a suonare per il tour celebrativo che sta attraverserà l’Italia in estate con la ricchezza sonora esplosiva di sempre. Lo storico primo album live di Bandabardò, colonna sonora di intere generazioni che proprio dal vivo trova la sua dimensione ideale, si prepara così a una nuova stagione di concerti.

Bandabardò e i suoi concerti sono feste straripanti d’affetto: il pubblico vi partecipa numerosissimo, cantando infaticabile ogni canzone, duettando continuamente con gli artisti sul palco, senza perdersi un solo verso, in uno scambio d’intesa che non smette mai di sorprendere.

Giovedì 11 giugno, ancora big al Jump: i 99 Posse in concerto! Con oltre trent’anni di carriera alle spalle e una lunga stagione di concerti che li ha riportati al centro del panorama musicale italiano, la band si prepara a tornare dal vivo anche in estate con una serie di date nei festival più importanti della penisola, come il ‘Jump’ al parco di Serravalle di Empoli.

Il 10 maggio 1991 nasce il centro sociale occupato autogestito Officina 99. Il 9 ottobre dello stesso anno nascono i 99 Posse, come diretta espressione del C.S.O.A. e delle nuove culture urbane che trovano nella musica un veicolo potente. I primi storici singoli del gruppo, "Rafaniello" e "Salario Garantito", danno la stura a quell'onda rap e raggamuffin che segnerà una svolta epocale nella musica popolare italiana.

Il 12 giugno, tornano in Combinazione il trio che vi farà ballare e sudare: Mario Più, Ricky Le Roy e Luca Pechino. Dalla primavera 1997 insieme a Joy Kitikonti, Franchino – sempre nei cuori - e Zicky sono i protagonisti della nightlife italiana più alternativa e trasgressiva. Si uniscono ed insieme a Leonardo, nelle vesti di manager, danno vita alla Metempsicosi Artisti Indipendenti.

Da vent’anni Metempsicosi è un team unico nel suo genere, un progetto che ha rappresentato e rappresenta ancora oggi un polo centrale della scena club italiana.

Nonostante il veloce alternarsi di mode e tendenze, gli artisti Metempsicosi sono stati e restano tra i dj’s ed mc’s più amati nei club di tendenza della penisola: dai primi anni alternativi e trasgressivi dell’Imperiale, alle indimenticabili notti dell’Insomnia Discoacropoli, dal BXR Superclub, alle estati a Riccione, dal Jaiss e molti altri.

Ma il ‘Jump’ è solo a metà del suo cartellone strepitoso e si sarete arrivati fino a qui, ecco che cosa vi aspetterà nelle ultime due date: sabato 13 giugno, il palco sarà un’esplosione di colori, ricordi, ritmi di anni passati ma che tengono sempre compagnia nella memoria collettiva. Lo spettacolo più coinvolgente d’Italia si riprende la scena: Voglio tornare negli anni ’90. Uno show unico, incredibile, emozionante! Un progetto che sta spopolando in tutta Italia. Tutte le hit che vi hanno fatto ballare negli anni 90 ritorneranno in un'unica grande notte mixate da performer scatenati. Due ore di spettacolo e intrattenimento continuo, curate nei minimi dettagli per farvi immergere completamente nell'atmosfera autentica di un decennio che ha rivoluzionato la musica. Un’esperienza unica che vi farà tornare indietro nel tempo, vivendo ogni momento con la stessa energia e passione di allora.

Arriviamo alla chiusura di quella che sarà stata un’esperienza bella, ‘gustosa’ e piena di emozioni. Eh sì perché il ‘Jump festival’ è proprio questo: stare insieme, divertirsi e sentire la musica travolgente.

Domenica 14 giugno, Gianni Drudi in concerto. Torna a prendersi la scena dell’estate italiana con “Non mi han cagato di striscio”, un titolo volutamente provocatorio che riporta immediatamente alla memoria quell’immaginario balneare, irriverente e nazionalpopolare che ha reso l’artista romagnolo una figura di culto tra gli anni Novanta e Duemila. Il nuovo singolo, destinato ad anticipare l’album “L’Ultimo Clown”, arriva in radio e sulle piattaforme digitali con l’ambizione dichiarata di diventare uno dei tormentoni più divisivi della stagione.

Ci sarà anche Jack Mazzoni per un dj set avvolgente!

Per informazioni: contattare l’associazione culturale Jump Live, associazionejumplive@gmail.com, Roberto 331 9749060 e Luca 334 8092835.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

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