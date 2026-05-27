Keu sulla Sr429, Aquarno: "Non responsabili dell'inquinamento". La sentenza del Tar

"Consorzio Aquarno e Consorzio Depuratore di Santa Croce sull’Arno non sono responsabili dell’inquinamento della strada 429. Il TAR Toscana, con la sentenza n. 977, emessa in data 22 maggio 2026, si è pronunciato sulla questione dell’individuazione dei responsabili dell’inquinamento del sottofondo stradale della strada 429, in località Brusciana". Così in una nota il Consorzio Aquarno Spa, in merito alla vicenda keu, in particolare al tratto della Srt 429 tra Empoli e Castelfiorentino, interessato dalla messa in sicurezza nell'ambito delle bonifiche dei siti contaminati in Toscana.

"Il TAR ha accertato che il Consorzio Aquarno ha legittimamente smaltito il Keu, secondo quanto stabilito dalla legge e nel rispetto della propria AIA. Pertanto, il Consorzio Aquarno e quindi anche il Consorzio Depuratore di Santa Croce sull’Arno, non possono essere ritenuti responsabili dell’eventuale inquinamento, e conseguentemente non sono tenuti a partecipare alla bonifica del sito. Si tratta dell’ennesima sentenza favorevole ai Consorzi, che conferma la bontà dell’operato dei medesimi nella gestione dei rifiuti" viene aggiunto, dopo la recente conclusione dell'udienza preliminare sull'inchiesta che deliberò la non attribuzione di "responsabilità per la contaminazione da keu" nei confronti di Consorzi e Associazione Conciatori.

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