Livorno: Cloe cerca casa

Cloe è una American Staffordshire femmina nata nel marzo del 2024, arrivata da poco al canile dopo che i precedenti proprietari non erano più in grado di provvedere a lei. È una cagnolina dolce e docile, di taglia media, che ha dimostrato un ottimo rapporto con le persone: si avvicina con calma e cerca le coccole, dimostrando grande fiducia verso gli esseri umani. La sua indole tranquilla la rende adatta alla vita in casa.

Chiunque fosse interessato ad adottarla può contattare l’Ufficio Tutela Animali al numero 0586.820351-353. È possibile anche andare a conoscerla al canile “La cuccia nel bosco”, in via del Vallin Buio 2 (zona Pian di Rota), durante gli orari di apertura al pubblico:

• Lunedì 8.30–12.30

• Martedì 8.30–12.30 e 14.30–16.30

• Mercoledì 8.30–12.30

• Giovedì 8.30–12.30 e 14.30–16.30

• Venerdì 8.30–12.30

• Sabato 11.00–12.30 e 14.30–16.30

• Domenica 11.00–12.30

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio Stampa

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