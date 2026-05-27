Due giornate di formazione, networking e innovazione dedicate al futuro del marketing digitale e della comunicazione. Ospiterà le migliori menti del marketing a livello nazionale “Otellinando”. Un evento ideato da Fabio Antichi, consulente e imprenditore digitale italiano, uno dei riferimenti nazionali nel campo della Seo, del digital advertising e delle strategie di crescita on line, in collaborazione con Confcommercio Pisa, Piccolo Teatro Digitale, Advertaria digital marketing agency, The Breaking Web e Marketing Meetup Milano e il sostegno degli sponsor Spoki e WeContent – agenzia di copywriting.

Venerdì 12 e sabato 13 giugno Montecalvoli, nel comune di Santa Maria a Monte, ospiterà un appuntamento pensato per professionisti del digitale, imprenditori, marketer, creator e aziende interessate a comprendere le nuove evoluzioni del settore.

“Anche la nostra provincia può giocare nella Serie A del marketing digitale” - spiega Fabio Antichi, ideatore di Otellinando - “Un evento che nasce per dare la possibilità alle aziende del territorio di accedere a una formazione di alta qualità e creare sinergie. Per due giorni i migliori esperti di marketing di tutta Italia saranno a Montecalvoli e a Pontedera presso il Piccolo Teatro Digitale, per proiettarci letteralmente nell'anno che verrà dell'intelligenza artificiale, della comunicazione social e molte altre novità che invito a scoprire. Piantiamo un piccolo seme di un modello che auspichiamo di replicare con altri appuntamenti e che ha l'ambizione di far scoprire e conoscere ulteriormente il nostro territorio”.

“Abbiamo accolto con entusiasmo il progetto di Fabio Antichi, il digital marketing e l'intelligenza artificiale rappresentano temi cruciali anche per il futuro dell'economia provinciale e questa iniziativa rappresenta una grande opportunità per creare connessioni con i migliori professionisti del settore” afferma il direttore generale di Confcommercio Pisa Federico Pieragnoli.

“Ringraziamo Fabio Antichi e Confcommercio per questa iniziativa che rappresenta un veicolo importante per il nostro comune e permette di esplorare nuove strade sul fronte del turismo e della digitalizzazione, quando uniamo le forze possiamo raggiungere grandi risultati per la promozione e la valorizzazione del nostro territorio” dichiara il vicesindaco di Santa Maria a Monte Maurizio Lucchesi.

“Un'iniziativa di altissimo livello che rispecchia pienamente la nostra visione, ovvero quella di essere un centro per l'innovazione digitale e un hub in grado di catalizzare le eccellenze del mondo digitale del nostro territorio, siamo orgogliosi della collaborazione e della sinergia con Fabio Antichi che hanno portato alla nascita di Otellinando” le parole di Giulia Caroti e Luca Batoni del Piccolo Teatro Digitale di Pontedera.

Presente alla conferenza stampa di presentazione Francesca Antichi di Advertaria digital marketing agency

L’iniziativa riunirà alcune tra le più autorevoli figure del panorama marketing italiano in una tavola rotonda dove formazione, confronto e ispirazione saranno la parola d'ordine, in una location d'eccezione: Otellino, uno spazio gratuito di coworking e ostello nel cuore di Montecalvoli, in Piazza del Comune, che per l'occasione si trasformerà in un punto di riferimento per il networking professionale e l’aggiornamento strategico, offrendo ai partecipanti l’opportunità di entrare in contatto con esperti, aziende e innovatori del settore.

La due giorni prende il via venerdì 12 giugno alle 9.30 a Otellino con arrivo dei partecipanti e colazione, seguita alle 10.30 dalla tavola rotonda e i primi speech. A seguire pranzo offerto da Angelica Eruli di WeContent – agenzia di copywriting e alle 17 il Tech&Drink presso il Piccolo Teatro Digitale di Pontedera, con interventi di Maria Paloschi, Elisa Contessotto e Giulia Bezzi. Sabato 13 dalle 9.30 colazione, sessioni di formazione e confronto e dopo il pranzo la visita al Museo Piaggio di Pontedera.

Durante l'evento sarà possibile effettuare una donazione in favore di Digital for Children, associazione nata con l’obiettivo di unire la comunità digitale italiana per sostenere progetti umanitari e promuovere la cultura digitale tra i giovani.

Info e iscrizioni per Otellinando: https://www.eventbrite.it/e/ biglietti-otellinando-atto-1- 1987039627014

Fonte: Confcommercio Provincia di Pisa