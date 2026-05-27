Parco Toscanini, FdI Empoli presenta un'interrogazione: "Degrado e pericoli per bambini e famiglie"

Il Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia Empoli ha presentato un’interrogazione a risposta orale che verrà discussa nel prossimo Consiglio Comunale in merito alle condizioni di degrado e alle criticità presenti all’interno del Parco Toscanini.

Una situazione che, secondo quanto segnalato da numerosi cittadini e verificato direttamente dal gruppo consiliare, presenta problematiche importanti sotto il profilo della sicurezza, della manutenzione e del decoro urbano.

"La situazione del Parco Toscanini – dichiarano i consiglieri di Fratelli d’Italia - non è più accettabile, soprattutto considerando che parliamo di uno spazio pubblico frequentato quotidianamente da bambini, famiglie, anziani e cittadini".

Nel dettaglio, l’interrogazione evidenzia le condizioni particolarmente critiche dell’area utilizzata per il gioco del calcio, dove il terreno si presenta fortemente dissestato, con ampie porzioni prive di erba e numerose buche profonde e pericolose.

"Le buche presenti nel terreno rappresentano un rischio concreto non solo per i bambini che giocano a pallone, ma anche per le persone che frequentano il parco per passeggiare o trascorrere del tempo all’aperto".

Particolare preoccupazione viene inoltre espressa per la presenza dei paletti metallici posteriori alle porte da calcio, attualmente scoperti e lasciati in condizioni di potenziale pericolo.

"Parliamo di elementi in ferro sottili e difficilmente visibili durante il gioco o la corsa. Un urto contro quei paletti potrebbe provocare conseguenze molto serie".

L’interrogazione affronta anche il tema delle panchine danneggiate presenti nell’area giochi — alcune prive di seduta o schienale, altre con parti metalliche sporgenti — e delle criticità legate alla manutenzione della siepe perimetrale, che in diversi punti invade il marciapiede ed è interessata dalla presenza di rovi e rifiuti abbandonati.

"Riteniamo incomprensibile – conclude Fratelli d’Italia – che uno spazio pubblico così importante per la vita sociale della città venga lasciato in queste condizioni. I parchi cittadini devono essere luoghi sicuri, decorosi e realmente fruibili da tutti".

Fonte: Fratelli d'Italia Empoli - Ufficio Stampa