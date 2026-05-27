Presentata a Montopoli la Carta dei Diritti delle Persone Anziane

Uno strumento semplice e utile per tutti e tutte, un depliant che contiene informazioni sul sostegno al reddito, sui trasporti, il tempo libero, gli accessi digitali e la salute. È stata presentata questa mattina a Montopoli la carta anziani. Si tratta di una carta dei diritti delle persone anziane, frutto della contrattazione sociale tra il comune di Montopoli in Val d'Arno e i sindacati. L'obiettivo è aiutare le persone meno avvezze alla tecnologia, a conoscenze e mezzi, a orientarsi tra i servizi offerti e attivi sul territorio e facilitarne l'accesso.

«Una carta che dà valore alle persone e che si prende cura delle persone – ha aperto la sindaca Linda Vanni -. Uno strumento utile a tutti perché sarà una comunicazione aggiuntiva su quelli che sono i nostri servizi». All'interno sono raccolti numeri di telefono e orari di apertura di sportelli e uffici, una mappa di chi contattare per le esigenze più comuni.

Alla presentazione hanno partecipato per SPI CGIL la Segretaria Provinciale Maria Borsò e il Segretario Generale della Lega SPI di zona Luciano Nacci, per FNP CISL Pisa Francesco Farnesi e Claudio Gori, mentre per UILP Graziano Barsotti.

«In un momento storico in cui tutto è digitale – hanno sottolineato i rappresentanti sindacali – molte informazioni reperibili solo in rete finiscono per non arrivare ai destinatari esclusi dalla tecnologia per capacità, mezzi o conoscenze. Per questo motivo la carta diventa utile per conoscere i servizi e le opportunità presenti. La vita non va in pensione, per questo è importante che gli anziani siano stimolati ad essere attivi, siamo di fronte a una popolazione che invecchia ma che non si ferma e che anzi può essere molto utile se impegnata nel volontariato».

La carta sarà distribuita nei centri di aggregazione con l'obiettivo di raggiungere il maggior numero di persone possibile. «Un'azione – ha detto la vicesindaca Irene Cavallini - che si inserisce in un percorso che l'amministrazione sta portando avanti di rete e coordinamento delle associazioni che si occupano di invecchiamento attivo. Grazie ai rappresentanti sindacali per la collaborazione nella redazione della carta e alle associazioni per aver intrapreso questo prezioso lavoro di collaborazione che ha portato a un calendario condiviso».

La presentazione è stata anche l'occasione per Flavia Volpi della Misericordia di Montopoli e Marina Remorini dell'Auser per ricordare i servizi che le due associazioni offrono, compreso l'opportunità di fare delle giornate di mare insieme nei mesi di giugno e luglio.

Fonte: Comune di Montopoli in Val d'Arno - Ufficio stampa