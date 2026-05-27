Venerdì 5 giugno 2026 arriva la prima rievocazione della cena dei Ciccialardoni con passeggiata alla scoperta di curiosità storia, arte e natura di Monte Oliveto, la prima collina d’Oltrarno, con una presentazione itinerante del libro “Camminate Fiorentine: Bellosguardo, Monte Oliveto, Marignolle. Tre itinerari tra curiosità, storia, arte e natura” (Florence Art Edizioni) dei giornalisti Carlo Casini e David Fabbri.

Se già pochi sanno che nel convento di San Bartolomeo Leonardo Da Vinci dipinse l’Annunciazione tra il 1472 e il 1475, ancor meno ricordano che per lungo tempo prima che il genio realizzasse l’opera qui aveva preso a ritrovarsi una congregazione dedita a banchetti luculliani, tanto che con sarcasmo fiorentino fu battezzata Compagnia dei Ciccialardoni.

Pii mercanti e artigiani che a partire dal 1294 per secoli, una volta al mese, dopo aver pregato in un oratorio costruito per loro dagli olivetani, si davano a pasti gargantueschi: racconta lo storico fiorentino Guido Carocci che i Ciccialardoni che tali «lauti desinari furono cagione di liti, perché tutti i frati del convento pretendevano di esservi invitati». L’abate, stanco di veder i confratelli lasciarsi andare tali disordini dove volava anche qualche ceffone, ordinò di trasferire le libagioni dei Ciccialardoni in una nuova sede ai piedi del colle, nell’attuale via Pisana, e fu concesso di partecipare solo a due frati per volta.

Dopo secoli, la cena dei Ciccialardoni torna in via Pisana: sarà rievocata il 5 giugno alle 20:30 a La Botteghina in via Pisana angolo via di Monticelli. Ma prima, alle 18:15 (partenza alle 18,30) si andrà alla scoperta dei tesori di Monte Oliveto dal parco monumentale di Villa Strozzi al complesso di San Bartolomeo fino al punto dove fu dipinta la Pianta della Catena. Cronache di ieri e di oggi, grandi personaggi che hanno vissuto su queste colline, da San Francesco D'Assisi a Leonardo Da Vinci, da Botticelli a Foscolo: la presentazione itinerante sarà solo un assaggio dei tre itinerari proposti nel libro dai due giornalisti che sarà possibile acquistare a La Botteghina. Consigliato abbigliamento e scarpe comode. Il percorso di 3 chilometri è facile, ma presenta tratti in salita, semplici sterrati e scalini.

Consigliata la prenotazione a La Botteghina, via Pisana angolo via di Monticelli 10/r, tel. 3392458529 (anche Whatsapp).

Fonte: Ufficio Stampa

Notizie correlate