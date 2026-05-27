Open Day alla RSA 'Cioni-Cappelli': una giornata dedicata alla cura, alla comunità e al benessere della persona

La RSA “Cioni-Cappelli” di Castelfiorentino aprirà le proprie porte alla cittadinanza venerdì 29 maggio 2026 con un’intera giornata di iniziative, incontri e attività dedicate al tema della cura della persona e dell’assistenza agli anziani.

L’“Open Day”, promosso dalla struttura con il patrocinio e la collaborazione delle realtà del territorio, rappresenta un’importante occasione per conoscere da vicino gli spazi, i servizi e le professionalità che ogni giorno operano all’interno della RSA, valorizzando il ruolo centrale dell’attenzione umana, relazionale e sanitaria nei confronti delle persone più fragili.

La giornata prenderà il via alle ore 9.00 con momenti formativi rivolti agli operatori e agli infermieri, proseguendo poi con dimostrazioni pratiche, incontri informativi e laboratori aperti alla comunità. Particolare rilievo sarà dato alle attività di prevenzione e all’importanza del lavoro sociale e assistenziale svolto quotidianamente all’interno della struttura.

Il momento principale dell’evento sarà quello delle ore 16.00, quando la RSA aprirà in maniera più ampia i propri spazi alla cittadinanza con la presentazione della dirigenza, l’illustrazione dell’organizzazione della struttura, i saluti istituzionali e le visite guidate agli ambienti dedicati agli ospiti. Un’occasione pensata per favorire l’incontro tra la comunità e la realtà della RSA, facendo conoscere il valore delle attività educative, relazionali e assistenziali che contribuiscono al benessere degli anziani.

«La qualità di una comunità si misura anche dalla capacità di prendersi cura delle persone più fragili» – dichiara la Sindaca di Castelfiorentino, Francesca Giannì – «e la RSA “Cioni-Cappelli” rappresenta un presidio fondamentale per il nostro territorio. Questo Open Day è un’opportunità preziosa per conoscere da vicino il lavoro, spesso silenzioso ma essenziale, svolto ogni giorno dagli operatori, dagli educatori e dal personale sanitario. L’attenzione alla persona, l’ascolto e la costruzione di relazioni umane sono elementi centrali di una società che vuole essere davvero inclusiva e solidale».

Sottolinea il valore sociale dell’iniziativa anche l’Assessore alle Politiche Sociali, Federica Parisi: «Le RSA non sono soltanto luoghi di assistenza sanitaria, ma spazi di vita, relazione e partecipazione. Iniziative come questa aiutano a creare una maggiore consapevolezza sul tema dell’invecchiamento e sull’importanza di offrire agli anziani ambienti accoglienti, attività stimolanti e percorsi di cura personalizzati. È fondamentale sostenere una cultura della cura che metta al centro la dignità della persona e il valore della comunità».

Durante tutta la giornata saranno inoltre presenti sportelli informativi dedicati alle attività e ai servizi presenti sul territorio, con momenti di confronto rivolti a familiari, cittadini e operatori.

L’invito alla partecipazione è rivolto a tutta la cittadinanza, con particolare attenzione al pomeriggio e agli appuntamenti a partire dalle ore 16.00, cuore dell’Open Day e momento privilegiato per visitare la struttura e incontrare il personale della RSA.

L’evento si svolgerà presso la RSA “Cioni-Cappelli”, in Via Mario Alicata 7, Castelfiorentino. Ingresso libero.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa