San Miniato, convocato il Consiglio Comunale: ecco l'Ordine del Giorno

Il Consiglio Comunale di San Miniato è convocato ai sensi dell’art. 36 del vigente Statuto Comunale nonché dell’art. 37 del vigente “Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale”, in seduta pubblica, in modalità mista (telematica e in presenza, ai sensi del vigente “Regolamento per lo svolgimento in audio-videoconferenza delle sedute degli organi collegiali: Consiglio Comunale, Giunta Comunale, Commissioni Consiliari Permanenti e Conferenza dei Capigruppo”), nel Palazzo Comunale GIOVEDI’ 28 MAGGIO 2026 alle ore 15:30 La seduta consiliare è pubblica e sarà visibile attraverso la diretta streaming sul sito del Comune.

Sarà trattato il seguente Ordine del Giorno:

1. Comunicazioni del Presidente e del Sindaco.

2. Il Consiglio Comunale accoglie Tommaso Lavecchia, nominato Alfiere della Repubblica dal Presidente Sergio Mattarella.

3. Comunicazione del Presidente del Consiglio Comunale circa variazione di cassa (deli-bera G.C. n. 52 del 07.05.2026).

4. Approvazione verbale seduta consiliare del 30.10.2025. (Settore Affari Istituziona-li e Legali).

5. Interrogazione verbale, ai sensi dell’art. 52, comma 7, del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, proposta dalla Consigliera Francesca Bruni – Gruppo Consiliare “Fratelli d’Italia” ad oggetto: “Spazzamento strade e relativa segnaletica stradale”.

6. Interrogazione verbale, ai sensi dell’art. 52, comma 7, del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, proposta dalla Consigliera Veronica Bagni – Gruppo Consiliare “Filo Rosso” ad oggetto: “Situazione del Liceo Marconi”.

7. Interrogazione verbale, ai sensi dell’art. 52, comma 7, del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, proposta dalla Consigliera Veronica Bagni – Gruppo Consiliare “Filo Rosso” ad oggetto: “Aggiornamento e chiarimenti in merito al prolungarsi del non funzionamento dell'ascensore del Cencione”.

8. Interrogazione verbale, ai sensi dell’art. 52, comma 7, del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, proposta dalla Consigliera Veronica Bagni – Gruppo Consiliare “Filo Rosso” ad oggetto: “Manutenzione stradale a seguito di installazione fibra”.

9. Interrogazione verbale, ai sensi dell’art. 52, comma 7, del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, proposta dalla Consigliera Manola Guazzini – Gruppo Consiliare “Gruppo Misto” ad oggetto: “Situazione di degrado e vandalismi nell’ex Liceo di via Catena”.

10. Mozione presentata il 15.04.2026 (prot. 16662 del 16.04.2026) dal Gruppo Consiliare “Filo Rosso” ad oggetto: “Richiesta urgente al Governo di rifinanziamento del Fondo Nazionale per la Non Autosufficienza e approvazione immediata del Piano nazionale per la non autosufficienza 2025-2027”.

11.Risposta ad interpellanza presentata il 17.09.2025 (prot. 36790 del 18.09.2025) dal Gruppo Consiliare “Gruppo Misto” ad oggetto: “Scuola Ponte a Elsa”.

12.Risposta ad interpellanza presentata il 19.02.2026 (prot. 8484 del 19.02.2026) dal Gruppo Consiliare “Forza Italia, Lega, Noi Moderati, Partito Liberale Italiano” ad oggetto: “Recupero strutturale del complesso monumentale di San Domenico”.

13.Risposta ad interpellanza presentata il 27.11.2025 (prot. 46188 del 27.11.2025) dal Gruppo Consiliare “Fratelli d’Italia” ad oggetto: “Situazione della viabilità in via Aldo Moro e zone contigue”.

14.Risposta ad interpellanza presentata il 19.02.2026 (prot. 8479 del 19.02.2026) dal Gruppo Consiliare “Gruppo Misto” ad oggetto: “Stato di sicurezza e conformità normativa dello stabile in ristrutturazione destinato a biblioteca pubblica a San Miniato Basso”.

15.Risposta ad interpellanza presentata il 15.07.2025 (prot. 29458 del 15.07.2025) dal Gruppo Consiliare “Filo Rosso” ad oggetto: “Interpellanza sullo stato di degrado della ciclopista dell’Arno e del tratto di via Arginale al confine tra i comuni di San Miniato e Montopoli in val d’Arno”.

16.Risposta ad interpellanza presentata il 11.12.2025 (prot. 47469 del 11.12.2025) dal Gruppo Consiliare “Fratelli d’Italia” ad oggetto: “Area di scarico camper”.

17.Risposta ad interpellanza presentata il 10.03.2026 (prot. 10851 del 10.03.2026) dal Gruppo Consiliare “Gruppo Misto” ad oggetto: “Tempi di intervento per riparazione scarico camper e prelievi acqua”.

18.Risposta ad interpellanza presentata il 19.02.2026 (prot. 8487 del 19.02.2026) dal Gruppo Consiliare “Forza Italia, Lega, Noi Moderati, Partito Liberale Italiano” ad oggetto: “Situazione organizzativa del personale comunale e prospettive di riorganizzazione”.

19.Risposta ad interpellanza presentata il 22.10.2025 (prot. 41678 del 22.10.2025) dal Gruppo Consiliare “Gruppo Misto” ad oggetto: “Ponte a Isola”.

20.Risposta ad interpellanza presentata il 30.10.2025 (prot. 42765 del 30.10.2025) dal Gruppo Consiliare “Filo Rosso” ad oggetto: “San Miniato Promozione – Richiesta chiarimenti sull’affidamento dei servizi di comunicazione e marketing a favore dell’agenzia CONNECTA”.

21.Regolamento per la disciplina della sosta negli stalli “rosa” destinati ai veicoli al servizio di donne in gravidanza e di genitori di bambini di età non superiore a due anni. (Servizio Polizia Locale) immediatamente eseguibile

22.Regolamento comunale per il servizio di noleggio con conducente mediante autovetture. Approvazione. (Settore Urbanistica e Attività Produttive) 23. Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2026-2028. Variazione n. 2. (Segretario Generale) immediatamente eseguibile

24.Bilancio di Previsione 2026-2028. Approvazione variazione e applicazione parte dell’avanzo di amministrazione 2025. (Settore Programmazione e Risorse Finanziarie) immediatamente eseguibile

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio Stampa

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