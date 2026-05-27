Sciopero generale 29 maggio e 12 giugno: possibili disagi nella raccolta rifiuti porta a porta

Geofor raccomanda ai cittadini di esporre comunque i rifiuti secondo il calendario, ma non esclude disservizi legati all'adesione allo sciopero del personale
Geofor comunica che, per venerdì 29 maggio e venerdì 12 Giugno 2026, è stato proclamato da alcune sigle sindacali uno sciopero generale nazionale per le intere giornate.
In ragione di ciò, l’Azienda invita cortesemente l’utenza ad esporre regolarmente i rifiuti secondo il calendario del servizio di raccolta “porta a porta”, pur rammentando che non è possibile prevedere con esattezza il grado di adesione allo sciopero da parte del personale addetto.
Qualora il servizio di raccolta non potesse essere espletato, si prega la gentile utenza di ritirare i contenitori o i sacchi già esposti e di ripresentarli nel turno successivo previsto per la medesima tipologia di materiale.
Geofor si scusa con i cittadini per gli eventuali disagi che potrebbero verificarsi sui territori serviti.
Fonte: Ufficio Stampa
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