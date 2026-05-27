Scomparso il medico Guido Moradei, ex presidente dell'Ordine pratese

Cronaca Prato
Condividi su:
Leggi su mobile

Il cordoglio del presidente dell'Ordine dei medici di Firenze, Dattolo: "Perdiamo un collega stimato e apprezzato"

"Con la scomparsa di Guido Moradei perdiamo un collega stimato, un medico di famiglia molto conosciuto e apprezzato a Prato e una figura che ha rappresentato con serietà e senso delle istituzioni la professione medica. Alla sua famiglia e a tutto l’Ordine pratese va il nostro cordoglio e la nostra vicinanza".

A dirlo è Pietro Dattolo, presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Firenze, esprimendo il cordoglio per la morte di Guido Moradei, già presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Prato.

"Moradei ha guidato l’Ordine di Prato in anni complessi, segnati anche dall’emergenza pandemica, mantenendo sempre attenzione verso la tutela della professione e il rapporto con i colleghi. Ci mancherà molto e mancherà ai suoi tanti pazienti".

Fonte: Ordine Medici Firenze - Ufficio Stampa

Notizie correlate

Prato
Cronaca
23 Maggio 2026

Prato, sequestrati oltre 4mila articoli in maglieria contraffatti

Oltre quattromila articoli di maglieria contraffatti sequestrati dalla guardia di finanza a Prato, nell'ambito di un'operazione anticontraffazione e in contrasto all'abusivismo commerciale, coordinata dalla procura. Il materiale, in particolare 4.359 [...]

Calenzano
Cronaca
21 Maggio 2026

Ferì amico in auto con sparo accidentale arrestato 22enne

Un 22enne di origine albanese è stato posto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico dal Gip di Prato con l’accusa di lesioni aggravate e altre ipotesi di reato, nell’ambito di [...]

Pisa
Cronaca
19 Maggio 2026

Retata contro la pedopornografia: sei arresti e due denunce in Toscana

Sei persone sono state arrestate e due denunciate per possesso e diffusione di materiale pedopornografico. Si tratta di persone residenti a Pisa, Lucca, Pistoia, Grosseto, Prato, Massa e Carrara. Sono [...]



Tutte le notizie di Prato

<< Indietro

torna a inizio pagina