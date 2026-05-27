Scomparso il medico Guido Moradei, ex presidente dell'Ordine pratese

"Con la scomparsa di Guido Moradei perdiamo un collega stimato, un medico di famiglia molto conosciuto e apprezzato a Prato e una figura che ha rappresentato con serietà e senso delle istituzioni la professione medica. Alla sua famiglia e a tutto l’Ordine pratese va il nostro cordoglio e la nostra vicinanza".

A dirlo è Pietro Dattolo, presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Firenze, esprimendo il cordoglio per la morte di Guido Moradei, già presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Prato.

"Moradei ha guidato l’Ordine di Prato in anni complessi, segnati anche dall’emergenza pandemica, mantenendo sempre attenzione verso la tutela della professione e il rapporto con i colleghi. Ci mancherà molto e mancherà ai suoi tanti pazienti".

Fonte: Ordine Medici Firenze - Ufficio Stampa

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