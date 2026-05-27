Basket, tutto pronto per il 28esimo Trofeo dell'Amicizia

Stanno per accendersi i riflettori sul tradizionale appuntamento del settore minibasket dell’Abc Castelfiorentino, il Trofeo dell’Amicizia, giunto all’edizione n.28 e riservato alla categoria Aquilotti 2015 (ammessi 2016). Domenica 31 maggio e lunedì 1 giugno otto squadre provenienti da tutta la Toscana e oltre saranno protagoniste della due giorni organizzata al PalaBetti e al PalaGilardetti con il patrocinio del Comune di Castelfiorentino e della Federazione italiana Pallacanestro.

L’Abc Castelfiorentino, che vedrà ai nastri di partenza il gruppo Aquilotti 2015 guidato da Daniele Bagnoli e Giacomo Ciulli, ospiterà infatti Don Bosco Livorno, Union Basket Prato, Costone Siena, Us Livorno, Basketball Club Lucca, Libertas Livorno e Junior Basket Ravenna, con la squadra romagnola che sarà ospite delle famiglie gialloblu.

La formula del torneo prevede due gironi all’italiana con semifinali incrociate in base al piazzamento del proprio girone, ed a seguire finali dall’8° al 1° posto. Nella giornata di domenica 31 maggio si terrà la fase di qualificazione, mentre nella giornata di lunedì 1 giugno si terranno le semifinali e le finali. Al termine in programma la cerimonia di premiazione al PalaBetti.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino - Ufficio stampa