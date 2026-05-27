Vinci Estate, iscrizioni ai centri estivi prorogate al 4 giugno

Il Comune di Vinci ha prorogato la data di scadenza per le iscrizioni a Vinci Estate, il programma dei centri estivi comunali dedicato ai bambini e ragazzi dai 4 ai 14 anni: il nuovo termine di presentazione delle domande è giovedì 4 giugno 2026.

L’offerta e le tariffe

La cooperativa Eskimo offre tre diversi programmi: Viaggi nel tempo (per bambini dai 7 agli 11 anni), dal 15 al 30 giugno nei locali della scuola ‘Aleramo’ di Spicchio; Fatine, birbe e nasini lunghi (4-6 anni), dal 1° al 31 luglio nei locali della scuola ‘Barca a vela’ di Sovigliana; Occhio a pinocchio (7-11 anni), dal 1° al 31 luglio ancora alla ‘Barca a vela’ di Sovigliana. Il programma prevede una quota di iscrizione di 30 euro, che verranno poi detratti dalle tariffe settimanali. Sono previste quattro fasce su base Isee. L’orario del centro estivo va dalle 8.30 alle 16.30 (con la mensa) ed è possibile usufruire dell’ingresso anticipato alle 8, con una quota aggiuntiva di 5 euro a settimana.

La scheda di iscrizione si può scaricare da www.eskimocoop.it; sul sito della cooperativa anche tutti i dettagli.

L’asd Giovani Calcio Vinci propone l’Estate con… Leonardo. La società giallorossa infatti prevede un programma per i bambini dai 5 agli 11 anni alla scuola ‘Galilei’ nel Capoluogo e al campo di Ripalta dal 15 giugno al 31 luglio, in orario 8-13, oppure 8-16.30 con pranzo. Le tariffe di iscrizione variano in base alla fascia Isee, mentre i tesserati della società godono di un’ulteriore riduzione.

Per le informazioni e le iscrizioni: giovanicalciovinci@gmail.com oppure 3357466568.

L’asd Bunny Club offre Gym&Art Camp: dove lo sport diventa un’opera d’arte, per bambini in età compresa fra i 6 e gli 11 anni. Le attività si svolgeranno dal 29 giugno al 31 luglio nei locali della palestra della scuola ‘Galilei’ a Vinci, in orario 8-13. Anche in questo caso le tariffe settimanali tengono conto di quattro fasce Isee. Informazioni a bunnyclub91@gmail.com oppure 3399785189.

La Uisp di Empoli offre ai bambini dai 4 ai 6 anni Gioco sport e avventura, il programma previsto per tutto il mese di luglio nella scuola Stacciaburatta di Via XXV Aprile a Vinci, anche in questo caso con due formule orarie: 8-13 oppure 8-16.30 con pranzo, e anche in questo caso le tariffe di iscrizione variano su base Isee. Informazioni e dettagli a empolivaldelsa@uisp.it oppure chiamando lo 0571711533.

Il CAG di Sovigliana, nei locali della scuola media ‘Nencioni’, offre per ragazzi dai 10 ai 14 anni, Benessere in azione – Dove il divertimento diventa esperienza, dal 6 al 31 luglio, con le formule orarie senza pranzo (dalle 8 alle 13 tranne il giovedì) e con pranzo a sacco (il giovedì dalle 8.30 alle 17).

Per le iscrizioni a questi centri estivi è necessario scrivere a centrogiovanivinci@edu.coraimpresasociale.it, oppure a mano presso la sede del CAG di Sovigliana dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19.30.

Per i centri estivi del CAG le tariffe sono settimanali e basate su tre fasce Isee.

Le tabelle complete con il dettaglio delle tariffe su base Isee si possono consultare sul sito del comune di Vinci al link: https://www.comune.vinci.fi.it/novita/vinciestate2026-proroga/.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio Stampa