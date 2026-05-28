Abc alla 'bella': San Vincenzo pareggia la serie

Si torna al PalaBetti. San Vincenzo fa valere il fattore campo e pareggia la serie di semifinale chiudendo gara-2 sull’81-73 e rinviando così il verdetto alla fatidica “bella”. A fronte di una partita indubbiamente ben interpretata dalla squadra di casa, l’Abc Solettificio Manetti rincorre praticamente per l’intera dura del match, subendo l’intensità difensiva locale e le alte percentuali dalla lunga distanza.

Adesso, dunque, tutto si azzera. Sabato 30 maggio alle 18 in programma gara-3 a Castelfiorentino: chi vince va in finale, chi perde torna a casa.

LA CRONACA

Ad inaugurare il match un Pedicone letteralmente on fire dalla lunga distanza, che scrive 5-10 dopo due giri di cronometro. Guerrieri e Giovani ricuciono per il sorpasso locale a metà frazione (16-15), poi troppe dormite difensive castellane permettono a San Vincenzo di mettere due possessi pieni di vantaggio al primo riposo (25-19).

L’Abc alza l’intensità in difesa, tenuta a contatto in fase offensiva da Berni e Torrigiani. Il nuovo vantaggio gialloblu arriva a firma Corbinelli e Mancini dalla lunetta, che suggellano un parziale di 0-9 per il 25-28 al 12′. La partita si fa fisica, la squadra di casa resta incollata e la tripla di Pistillo ristabilisce il +3 locale al 18′ (35-32). Così, mentre le penetrazioni gialloblu si infrangono sul muro alzato della difesa casalinga, Giovani a fil di sirena manda tutti all’intervallo sul 40-32.

Si riparte con due bombe di Salvadori che costringono coach Betti a rifugiarsi immediatamente nel time out per scuotere i suoi (46-32). L’Abc rientra a zona e prova a ricucire, con la sfida che si sposta completamente sull’arco (58-48 a metà frazione). La difesa locale, però, tiene alte le barricate finché, dopo svariati scambi a vuoto, Mancini e Landi conducono i gialloblu fino a -5 (62-57). Poi Bongini, dalla lunetta, scrive 64-57 alla terza sirena.

Sul nuovo -4 Abc, con le tribune locali che si infiammano, Bongini e Pistillo dalla lunga distanza rispediscono subito indietro i tentativi castellano di girare l’inerzia, con il nuovo +13 che indirizza la sfida al 33′. Un vantaggio che San Vincenzo, approfittando del nervosismo gialloblu. amministra negli ultimi cinque giri di cronometro, portando la serie sull’1-1. E adesso, tutti al PalaBetti.

BASKET SAN VINCENZO – ABC SOLETTIFICIO MANETTI 81-73

Basket San Vincenzo: Bongini 5, Guerrieri 13, Tudorache ne, Gozzoli 5, Bazzano 8, Belmonte ne, Giovani 13, Bertini 4, Pistillo 11, Prunotto 3, Salvadori 19, Pepaj ne. All. Baroni. Ass. Crudeli, Camarda.

Abc Solettificio Manetti: Tavarez ne, Lazzeri 12, Ticciati, Corbinelli 7, Talluri, Berni 9, Torrigiani 13, Marchetti ne, Landi 2, Cantini, Mancini 10, Pedicone 20. All. Betti. Ass. Calvani, Chiarugi.

Parziali: 25-19, 40-32 (15-13), 64-57 (24-25), 81-73 (17-16)

Arbitri: Liverani di Livorno, Cavallo di Siena.



Fonte: Abc - Ufficio stampa