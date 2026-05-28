Aglaia Viviani è stata eletta segretaria del PD a Montelupo

È una compagine fresca e innovativa, nel segno dei giovani e della rappresentanza femminile, quella che esce dal congresso unitario del partito democratico di Montelupo Fiorentino, che si è tenuto lunedì 25 maggio presso il circolo ARCI “Il progresso”, alla presenza del candidato segretario di federazione, Maurizio Cei e della garante Valentina Russoniello.

L’assemblea si è espressa all’unanimità eleggendo nuova segretaria dell’unione comunale Aglaia Viviani, 58 anni, assessora comunale nella giunta Londi e membro dell'assemblea regionale PD, referente del tavolo della Comunità Educante all'interno del C.I.E.V., è insegnante di scuola superiore da 25 anni e attiva nell'associazionismo culturale e militante dagli anni 90. Viviani succede a Simone Peruzzi, che ha guidato il Pd locale negli ultimi anni e che è stato ringraziato da tutti per il suo impegno nel partito.

Ad affiancare Viviani nel ruolo di segretari di circolo saranno tre giovani promesse del partito: Martina Meoli (circolo di Samminiatello), Alessio Toccafondi (circolo di Montelupo), e Vittoria Parrini (circolo di Fibbiana).

Tutti e tre sono consiglieri comunali, e tutti e tre, nonostante la giovane età -rispettivamente 22, 20 e 25 anni- vantano già una impressionante esperienza sul campo: Toccafondi, studente universitario di Scienze Politiche, appartiene infatti alla direzione regionale dei Giovani Democratici della Toscana; al centro della sua azione politica ci sono i temi della memoria (è appena tornato dal “Viaggio della Memoria” in rappresentanza dell'amministrazione di Montelupo Fiorentino) e dell'ambiente, con una particolare attenzione alla tutela delle risorse idriche del territorio.

Martina Meoli, laureanda in scienze politiche e studi internazionali, già sindaca del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze; è membro dell’assemblea regionale e dell’assemblea nazionale dei GD. Appassionata di Europa, e di declinazioni europee su temi quali lavoro, diritti civili e sociali, e memoria storica locale, lavora assieme ad ANED per la promozione di progetti scolastici sul territorio dell’empolese Valdelsa, oltre che come tutor presso il doposcuola “Pomeriggi Insieme”.

Vittoria Parrini, laureanda in giurisprudenza, con già al suo attivo esperienze lavorative in campo legale, è referente delle Donne Democratiche del PD di Montelupo. Si occupa principalmente di gemellaggi (per i quali ha una delega ad hoc), e si è distinta nella tutela e promozione delle pari opportunità. «Accolgo questo nuovo incarico con grande entusiasmo e senso di responsabilità, consapevole dell’importanza del lavoro che ci attende- dice Parrini-. Insieme, metteremo a disposizione impegno, ascolto e spirito di collaborazione, con la volontà di dare un contributo concreto alla nostra comunità”, conclude, anche a nome dei suoi colleghi.

Fonte: PD Empolese Valdelsa - Ufficio stampa