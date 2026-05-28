Al via il 3° Torneo Open 'Città di Castelfiorentino. Memorial Vieri Angelucci'

Per il terzo anno di fila si accendono i riflettori sul Torneo Open maschile “Città di Castelfiorentino” - Memorial Vieri Angelucci, organizzato sui campi in terra rossa della Polisportiva I’Giglio a Castelfiorentino, in collaborazione con Tennis on Tour e con il patrocinio del Comune di Castelfiorentino, dal 28 maggio al 6 giugno.

UN’EDIZIONE STELLARE – Con un montepremi da 5.000 euro e una reputazione ormai consolidata nel panorama nazionale, il Memorial Angelucci si sta imponendo come una delle tappe più prestigiose di inizio estate. Oggi il torneo può fregiarsi del titolo di secondo evento tennistico più importante della Toscana, alle spalle soltanto delle prequalificazioni agli Internazionali BNL d’Italia del Match Ball Firenze. L’edizione 2026 rappresenta un ulteriore salto di qualità: saranno infatti ben cinquantuno i giocatori di Seconda Categoria al via, un numero eccezionale che garantirà dieci giorni di tennis di altissimo livello fin dai primi incontri e che, di fatto, ha escluso dal tabellone tutti i tennisti con classifica inferiore.

Scorrendo la parte alta dell’entry list c’è davvero da restare impressionati. La testa di serie numero uno sarà l’italo-argentino Luciano Carraro, giocatore con una lunga esperienza nel circuito professionistico, ex numero 800 ATP e recente finalista nel torneo di prequalificazione agli Internazionali BNL di Velletri. Il nome più conosciuto dal grande pubblico sarà invece quello del friulano Riccardo Bonadio, ex numero 164 del ranking mondiale, protagonista negli ultimi anni in alcuni dei principali tornei del circuito ATP: dotato di una tecnica sopraffina e di un elegantissimo rovescio a una mano, Bonadio vanta tre presenze nei tornei “major” e nelle qualificazioni degli Internazionali BNL al Foro Italico. Tra i principali candidati al titolo avremo anche Denis Spiridon, 2.2 di Moncalieri, autentica rivelazione della stagione grazie alla vittoria nelle prequalificazioni BNL del Monviso, risultato che gli è valso l’accesso ai campi del Foro Italico.

Alle spalle dei tre grandi favoriti si presenta un gruppo di giocatori di livello altissimo, guidato da sei tennisti classificati 2.3. Tra questi spiccano Pietro Cortecci, vincitore della prima edizione dell’Open castellano, Mattia Nannelli, finalista dello scorso anno, il talentuoso pistoiese Lorenzo Balducci — ex numero 91 del mondo Under 18 — e il potente aretino Filippo Alberti.

"Il mio pensiero, oggi – sottolinea la Sindaca, Francesca Giannì – è rivolto alla compagna di Vieri, che ha il mio stesso nome. Un sorriso gentile, il suo, sorretto dal cuore, dalla energia di donna e di madre. Una forza che scorre in braccia esili ma salde, capaci di accogliere, sostenere, proteggere, sorreggere, sopportare, stringere. È il sorriso di chi ama ed è amato. Il sorriso di chi sceglie l’amore per non lasciare morire davvero, per restare agganciati alla vita e ritrovarsi, sempre, semplicemente altrove.. E’ per questo che costruiamo questa memoria condivisa, questo cesto di ricordi felici”

"Per i miei coetanei – sottolinea l’Assessore allo Sport, Gianluca D’Alessio - Vieri era e rimane il talento del tennis a Castelfiorentino. Evidente e cristallino in campo, ma finita la partita le doti erano ancora più grandi. Grazie a Vieri ho preso in mano per la prima volta una racchetta da tennis. Come me lo hanno fatto tanti altri castellani che, in quella bravura e in quella umanità hanno trovato la motivazione per condividere una passione. Questo il messaggio che grazie alla volontà della famiglia ancora oggi si percepisce forte e chiaro entrando al circolo. Il compito delle istituzioni è amplificarlo, facendone un tratto distintivo dell'agire quotidiano."

IL PROGRAMMA COMPLETO - Il torneo prenderà il via giovedì 28 maggio con le qualificazioni, mentre il tabellone principale scatterà nei giorni successivi. Gli incontri si disputeranno ogni giorno fino a tarda sera sui campi della Polisportiva I’Giglio, con ingresso gratuito per il pubblico. La finale è in programma sabato 6 giugno alle ore 17.30: a seguire si terrà una cena sociale accompagnata dalla musica dal vivo degli Antermonia. Durante tutta la settimana conclusiva sarà inoltre possibile cenare presso il ristorante del circolo, che proporrà varie serate a tema. Il torneo nasce con l’obiettivo di onorare la memoria del maestro Vieri Angelucci, figura amatissima a Castelfiorentino e ancora oggi ricordata con profondo affetto e commozione da tutta la comunità sportiva

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio Stampa