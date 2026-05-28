Anche lo sport protagonista alla Festa del Vino di Montespertoli

La 68° edizione della Festa del Vino di Montespertoli si arricchisce di appuntamenti istituzionali e celebrazioni sportive che affiancheranno le tradizionali serate enogastronomiche e le degustazioni di vino. Tra le iniziative più attese, la cerimonia di premiazione sportiva e la consegna di una copia della Costituzione ai neo-maggiorenni del territorio.

Mercoledì 3 giugno 2026, alle ore 18.30 in Piazza del Popolo, si terrà la cerimonia di conferimento del Premio Sportivo 2026 “Cino Cinelli” e “Paolo Vanni”.

La serata premierà atleti, tecnici, dirigenti e squadre che si sono distinti nel corso della stagione sportiva, rappresentando con orgoglio i colori di Montespertoli.

Il vincitore del Premio Cino Cinelli 2026 è il ciclista Kristian Sbaragli.

Per il premio Paolo Vanni 2026, atleta montespertolese dell’anno: Lapo Guasti – Snowboard, dirigente montespertolese dell’anno: Moris Fontanelli – ASD Montespertoli Calcio, tecnico montespertolese dell’anno: Francesco Morelli – Atletico Fucecchio – Futsal, squadra montespertolese dell’anno: Allievi 2029 – ASD Montespertoli Calcio.

Menzioni Speciali: Duccio Guasti – Snowboard, Stefano Biotti – ASD Montespertoli Calcio, Niccolò Bandini – ASD Montesport Basket, Leo Pianigiani – ASD Montesport Basket, Vittoria Guerrini – ASD Montesport Ginnastica Artistica, ASD Montespertoli 50025 – Calcio UISP, Leonardo Bassi – Tecnico ASD Montespertoli 50025.

La premiazione si terrà sul palco in Piazza del Popolo ed è aperta a tutti.

Martedì 2 giugno 2026, alle ore 10.30, nella Sala del Consiglio del Comune di Montespertoli, il Sindaco, Alessio Mugnaini e la Presidente del Consiglio Comunale, Jessica Ghizzani, consegneranno una copia della Costituzione Italiana ai giovani nati nel 2008 che compiono 18 anni nel corso del 2026.

L’iniziativa — in programma nell’80esimo anniversario della Repubblica — vuole celebrare il passaggio alla maggiore età come momento civico e comunitario: ai neo-diciottenni verrà simbolicamente affidata la Carta costituzionale, che ne sancisce diritti e doveri di cittadini pienamente responsabili, a partire dal diritto di voto.

"Diventare maggiorenni è un traguardo importante" — si legge nell’invito del Sindaco — "c’è una comunità che ti accoglie, che ha bisogno di te, del tuo tempo, delle tue idee, della tua energia, e che vuole camminare insieme a te."

I ragazzi e le ragazze che non avessero ancora confermato la presenza sono invitati a scrivere a: segr.sindaco@comune.montespertoli.fi.it

Intorno alle serate principali, il programma della Festa del Vino propone una ricca offerta di eventi collaterali accessibili ogni giorno. Ampio spazio sarà dedicato anche all’arte e alla cultura. Presso l’Auditorium “Vanna Cercanà” del Centro Culturale “Le Corti” (Via Sonnino 1) si terranno due mostre di pittura curate dagli allievi di Rita Pedullà: dal 30 maggio al 2 giugno sarà visitabile "Dall’arte moderna alla Street Art. I bambini in mostra", mentre dal 3 al 7 giugno sarà la volta di "Donna CREATURA NATURA", realizzata dagli allievi adulti dello stesso corso. Le esposizioni saranno aperte nei giorni feriali dalle 09:00 alle 19:00 e nei festivi dalle 17:00 alle 20:00.

Sempre presso il Centro Culturale “Le Corti”, dal 31 maggio al 7 giugno, sarà allestita anche la mostra "Generazioni a Confronto – Edizione 2025/2026", un progetto che racconta il dialogo tra gli studenti delle classi seconde della Scuola Media R. Fucini e gli ospiti della Casa di Riposo Santa Maria della Misericordia attraverso colori, immagini, dialoghi, canzoni e ricordi di vita. Gli orari di visita saranno gli stessi delle altre mostre: feriali 09:00–19:00 e festivi 17:00–20:00.

Dal 31 maggio al 7 giugno sarà inoltre visitabile la mostra fotografica "Fiori", una collettiva organizzata dal Circolo Fotografico Fermoimmagine.

Infine, ogni sera dalle 18:00 alle 23:00, presso l’Antica Falegnameria di Sauro Alfani in Via Martini, sarà possibile riscoprire il fascino e le tradizioni de “I Mestieri di un Tempo”.

Non mancheranno i Mercatini Artigianali: appuntamento martedì 2 giugno e domenica 7 giugno dalle 10:00 alle 22:00, mentre sabato 6 giugno saranno aperti dalle 16:00 alle 22:00.

La tradizionale Fiera Mercato si svolgerà invece domenica 31 maggio, martedì 2 giugno e domenica 7 giugno, con orario continuato dalle 08:00 alle 00:00.

Si ricorda inoltre che le aziende vinicole e gli stand gastronomici saranno aperti sabato 30 maggio dalle 17:30 all’1:00, domenica 31 maggio dalle 10:00 all’1:00, lunedì 1 giugno dalle 18:00 all’1:00, martedì 2 giugno dalle 10:00 alle 00:00, mercoledì 3 e giovedì 4 giugno dalle 18:00 alle 00:00, venerdì 5 giugno dalle 18:00 alle 2:00, sabato 6 giugno dalle 18:00 all’1:00 e domenica 7 giugno dalle 10:00 alle 00:00.

Le aziende vinicole e gli stand gastronomici saranno inoltre aperti anche a pranzo nelle giornate di domenica 31 maggio, martedì 2 giugno e domenica 7 giugno, indicativamente dalle 10:00 alle 13:00 per le aziende vinicole e dalle 11:30 alle 14:30 per gli stand gastronomici.