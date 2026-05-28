Mantellassi scrive a Poste Italiane: "Un ATM per il prelievo a Fontanella"

Negli scorsi giorni il Comune di Empoli ha inviato una lettera all'attenzione dell'ufficio Relazioni Istituzionali Macroarea centro-nord di Poste Italiane per chiedere l'attivazione di un ATM per il prelievo di contante all'ufficio postale di via Oreste Montanelli a Fontanella, crocevia tra i territori di Empoli e Castelfiorentino.

Nella missiva, si ringrazia Poste per il servizio svolto nel presidio di stanza a Fontanella ma che serve anche le vicine frazioni di Sant'Andrea e Granaiolo, oltre a fungere da punto d'appoggio per i tanti che percorrono quotidianamente la strada 429.

L'attivazione di uno sportello automatico di prelievo contante sarebbe una novità sicuramente apprezzata, visto che un servizio analogo è disponibile solo a km di distanza, a Castelfiorentino nel capoluogo o a Ponte a Elsa per Empoli. Si tratterebbe di un servizio utile per le molte persone anziane residenti oltre a un significativo potenziamento dell'offerta dell'ufficio postale.

Il Comune di Empoli si dice disponibile a fornire ogni possibile collaborazione qualora fosse necessaria. Per l'importanza che ha l'ufficio postale come presidio di servizi per la comunità che vive al confine tra i territori di Empoli e Castelfiorentino, anche l'amministrazione comunale di Castelfiorentino, rappresentata dalla sindaca Francesca Giannì, aderisce all'appello.

"Con questa lettera - afferma il sindaco Alessio Mantellassi - vogliamo rimarcare la necessità di servizi anche per le aree di frazione. Un ATM in zona è necessario per il prelievo di contante per chi ha difficoltà a muoversi dove è già disponibile. Averlo all'interno di un edificio che offre un servizio alla cittadinanza come l'Ufficio Postale aggiunge un valore che poi si diffonde a tutti i residenti e non solo. Auspichiamo che questa richiesta possa essere accolta e siamo aperti per dare il supporto necessario per portare a termine questo obiettivo".

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa