Auto si ribalta in Fi-Pi-Li tra Pontedera e Ponsacco

Un'auto, per motivi ancora da chiarire, si è ribaltata lungo la Fi-Pi-Li, tra le uscite di Pontedera Ovest-Ponsacco e Pontedera Est, in direzione Firenze. L'incidente è avvenuto intorno alle ore 12.30 e ha causato fino a 5 km di coda. Il traffico è tornato regolare intorno alle ore 14.

Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente. Una persona all'interno dell'auto sarebbe rimasta ferita ed è stata trasportata in codice giallo all'ospedale.