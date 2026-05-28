A Barberino Tavarnelle più di un milione di euro in opere pubbliche per strade, scuole e sport

Con una densa stagione di investimenti messi in campo per il 2026, varata con l’approvazione di una variazione di bilancio da parte del Consiglio comunale, il Comune di Barberino Tavarnelle fa partire 1,3 milioni di euro di investimenti, incentrati sulla realizzazione di manutenzioni straordinarie di strade, scuole, interventi sulle strutture sportive del territorio e sul decoro urbano. “L’obiettivo è quello di continuare a dare risposte mirate – dichiara l’assessore al Bilancio Tiberio Bagni - ai bisogni del territorio, individuati sulla base delle priorità emerse anche attraverso il percorso di ascolto e i tanti incontri che abbiamo organizzato nelle frazioni e nelle località decentrate, il contatto diretto con le persone ci permette di progettare e pianificare gli interventi, definire e orientare le risorse del bilancio alla riqualificazione di settori centrali dell’attività amministrativa”.

Oltre all’attività di risanamento e asfaltatura di vari tratti stradali del territorio comunale, tra cui via Pisana di cui sarà realizzato anche un nuovo marciapiedi, la giunta Baroncelli ha deciso di mettere mano alla sostituzione delle caldaie e all’attività di manutenzione straordinaria di alcuni plessi scolastici. Tra le opere più rilevanti spiccano la progettazione, già finanziata, per la riqualificazione del campo sportivo di Sambuca Val di Pesa, l’intervento di rimozione della copertura di amianto dai locali del magazzino comunale che segue l’opera analoga realizzata e ultimata nel cimitero di Tavarnelle. Nello specifico l’intervento è consistito nell’eliminare l’amianto dalle coperture e nel consolidare le strutture, alcune delle quali ammalorate dalle infiltrazioni d’acqua, per una superficie complessiva pari a 800 metri quadri.

“La scelta di mettere in campo questo e altri investimenti di bonifica e risanamento – continua l’assessore Bagni - peraltro risponde ai requisiti necessari alle procedure della certificazione Emas che il comune ottiene e rinnova periodicamente”. Inoltre è partito il percorso per l’acquisto di un edificio privato in piazza della Repubblica che il Comune riqualificherà e metterà a disposizione della comunità. Agli investimenti previsti dalla variazione, si aggiungono quelli già finanziati con il bilancio 2026. Fra i più importanti, la realizzazione del parcheggio di Badia a Passignano, la riqualificazione di piazza Mazzini a Barberino, la realizzazione in corso della Casa della Comunità in piazza della Repubblica a Tavarnelle.

Fonte: Comune di Barberino Tavarnelle - Ufficio stampa

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