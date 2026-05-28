Bilancio sociale 2025, la Misericordia di Empoli cresce in volontari, servizi e solidarietà

Ieri sera, mercoledì 27 maggio 2026, nella sede storica di via Cavour 32, la Misericordia di Empoli ha presentato il Bilancio sociale 2025. I numeri fotografano una realtà in costante crescita e sempre più radicata nel territorio, con risultati positivi in molti ambiti di attività: dal volontariato ai servizi sanitari, dall’emergenza e soccorso alla Protezione Civile, fino alla RSA Chiarugi.

Il dato più significativo riguarda la crescita del numero di volontari attivi che raggiungono quota 488: negli ultimi tre anni sono aumentati di 87 unità, un segnale concreto della vitalità dell’Arciconfraternita empolese. Significativa anche la presenza dei giovani: la fascia tra i 16 e i 30 anni rappresenta circa il 34% dei nuovi ingressi. Un dato che conferma come la Misericordia sia un luogo di condivisione e di partecipazione, in cui i ragazzi e le ragazze trovano uno spazio dove mettersi al servizio degli altri.

Dal punto di vista economico, il valore generato dalle ore di volontariato (113.698) supera 1 milione e 762 mila euro. A questa cifra si aggiungono donazioni e attività caritative, per un contributo complessivo restituito alla collettività che supera i 2 milioni e 140 mila euro.

Per quanto riguarda i servizi, l’area emergenze e soccorso ha registrato 4.617 interventi totali (4.376 nel 2024) con 94.909 ore complessive prestate dai volontari. La Protezione Civile ha effettuato 45 interventi totali (36 nel 2024, +25%) grazie a 137 volontari (118 nel 2024) e mettendo in campo 10.534 ore di lavoro, per un totale di 9.929 chilometri percorsi. Dati in forte crescita anche per la centrale operativa che conta su 52 volontari in servizio (39 nel 2024, +33%), 3.532 ore di volontariato (2.186 nel 2024, +61,6%) e 41 apparecchi telesoccorso installati (25 nel 2024, +64%).

In crescita anche le attività degli Ambulatori medici di Empoli, che nel 2025 hanno registrato 12.790 visite (11.922 nel 2024) grazie anche all’ampliamento del team sanitario, passato da 32 a 45 medici. Un rafforzamento e un investimento che si sono concretizzati con l’inaugurazione, lo scorso 16 maggio, del nuovo Centro Medico Diagnostico in via delle Fiascaie a Empoli. In crescita anche le prestazioni a domicilio, salite a 3.070 (da 2.853) e le prestazioni ambulatoriali che hanno raggiunto quota 1.560 (da 1.050).

Sul fronte sociale, la Mensa Emmaus ha distribuito nel 2025 24.189 pasti (22.900 nel 2024, +5,6%) offrendo inoltre 1.749 docce (1.347 nel 2024, +29,8%). Significativa anche la crescita delle ore dedicate alla formazione, passate da 1.768 a 2.450 (+38,6%).

La notizia più rilevante dell’esercizio 2025 per la Fondazione Centro Residenziale “Vincenzo Chiarugi” della Misericordia di Empoli è il significativo miglioramento dei risultati economici, che ha permesso di raggiungere l’equilibrio di bilancio e di delineare una prospettiva di maggiore solidità finanziaria per il futuro.

Il Governatore della Misericordia di Empoli, Francesco Pagliai ha ringraziato tutti i volontari e le volontarie per l’importante lavoro svolto e il Magistrato insediatosi nello scorso settembre: “Nonostante le difficoltà economiche, la Misericordia di Empoli ha proseguito il proprio cammino con responsabilità e fiducia nel futuro. Il miglioramento della situazione della RSA e il completamento degli interventi di ristrutturazione rappresentano segnali concreti di crescita. Abbiamo rafforzato la presenza sul territorio e sviluppato nuovi servizi, grazie all’impegno condiviso dei nostri volontari e delle nostre volontarie, ai professionisti e a tutta la comunità empolese, che continua a sostenere la missione della nostra Misericordia”.

Una Misericordia che è sempre presente dove c’è bisogno, come ha sottolineato il Provveditore, Gionata Fatichenti: “Questo Bilancio di Missione racconta il valore più autentico della Misericordia di Empoli: esserci ogni giorno accanto a chi ha bisogno. Dietro ogni servizio ci sono volontari e professionisti che donano tempo, competenze e umanità con generosità e spirito di fraternità. Anche di fronte alle sfide dell’ultimo anno, la nostra comunità ha continuato a essere una presenza concreta e accogliente, fedele ai valori che da secoli guidano la Misericordia: prendersi cura degli altri, insieme”.

Fonte: Ufficio stampa Misericordia di Empoli