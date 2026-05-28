'BurattiNINborgo', a Certaldo la settima edizione

Certaldo si prepara ad accogliere la settima edizione di “BurattiNINborgo”, la rassegna estiva di teatro di figura, burattini e marionette che animerà il borgo medievale dal 27 maggio al 12 settembre 2026.
L’edizione 2026 sarà dedicata alla celebrazione del bicentenario dalla nascita di Carlo Lorenzini, detto Collodi, autore de Le avventure di Pinocchio, figura simbolo della letteratura italiana e dell’immaginario legato al teatro di figura.
La manifestazione è organizzata dalla Proloco Certaldo e dalle Associazioni Polis, in collaborazione con le scuole del territorio e con il patrocinio del Comune di Certaldo. La direzione artistica è affidata a Italo Pecoretti.
“BurattiNINborgo” rappresenta un importante appuntamento culturale e turistico per il territorio, capace di unire spettacolo dal vivo, tradizione popolare e valorizzazione del patrimonio storico di Certaldo Alto, coinvolgendo famiglie, bambini e pubblico di tutte le età.
PROGRAMMA
Mercoledì 27 maggio
Spazio Ex Macelli
Il Teatro del Corvo realizzerà un laboratorio di costruzione di sagome e pupazzi di cartone e stoffa ispirati a Pinocchio.
- ore 13.30 – 16.00
partecipano le classi miste dell’Istituto Maria SS. Bambina (30 bambini)
Giovedì 28 maggio
Spazio Ex Macelli
Laboratorio del Teatro del Corvo dedicato alla costruzione di sagome e pupazzi ispirati a Pinocchio.
- ore 9.00 – 11.30
Primaria Carducci – classe 2A
- ore 13.30 – 16.00
Primaria Masih – classe 2B
Venerdì 29 maggio
Spazio Ex Macelli
Proseguono i laboratori creativi del Teatro del Corvo.
- ore 9.00 – 11.30
Primaria Carducci – classe 2B
- ore 13.30 – 16.00
Primaria Masih – classe 2A
Sabato 30 maggio
Ore 16.00 – Saletta di Via II Giugno
Ritrovo dei partecipanti alla parata inaugurale.
Ore 16.30 – Inizio Parata
Sfilata animata dal Teatro del Corvo, dai bambini partecipanti ai laboratori e dagli allievi della Scuola di Musica Polis, che accompagneranno il percorso con musiche ispirate al repertorio di Pinocchio.
I bambini porteranno in corteo i pupazzi realizzati durante i laboratori. Lungo il tragitto sono previste soste narrative curate dagli allievi della Scuola di Teatro Polis con letture tratte da Le avventure di Pinocchio di Carlo Collodi, accanto a installazioni scenografiche dedicate ai momenti più celebri della storia del burattino.
Ore 17.15 – Parterre di Palazzo Pretorio
Arrivo della parata.
Ore 17.25 – Parterre di Palazzo Pretorio
Inaugurazione dello spazio laboratorio e della mostra dei burattini, con presentazione del programma estivo della rassegna e distribuzione del calendario degli spettacoli fino a settembre 2026.
Ore 18.00 – Giardino di Palazzo Giannozzi
La Compagnia Pouet presenterà lo spettacolo di burattini e marionette
“L’incredibile circo Pouet”.
Dalle ore 14.30 alle ore 18.30 – Parterre di Palazzo Pretorio
Attività e animazioni dedicate ai bambini e alle famiglie.
Domenica 31 maggio
Dalle ore 14.30 alle ore 18.30 – Parterre di Palazzo Pretorio
Fantulin presenterà
“La bottega di Geppetto”, laboratorio di costruzione di giocattoli in legno.
Dalle ore 14.30 alle ore 18.30 – Via Boccaccio
Federico Pieri proporrà l’installazione ludica
“Giochi di una volta”.
Ore 16.00 – Piazzetta Vittore Branca
Jenny Clamonte realizzerà il laboratorio di bolle di sapone
“Bubble Dream”.
Ore 18.30 – Giardino di Palazzo Giannozzi
Il Teatro Glug porterà in scena lo spettacolo di burattini
“L’incantesimo degli gnomi”.
Altri spettacoli in programma
La rassegna proseguirà durante l’estate con numerosi appuntamenti dedicati al teatro di figura, ospitati tra il Giardino di Palazzo Giannozzi e il Giardino di Palazzo Pretorio.
Sabato 20 giugno
Ore 18.30 – Giardino di Palazzo Giannozzi
Teatro Caccabak
Spettacolo di burattini
“Pulcinella e la Forca”
Data da definire
Ore 18.30 – Giardino di Palazzo Giannozzi
I Pupi di Stac
Spettacolo di burattini
“Il drago dalle sette teste”
Data da definire
Ore 18.30 – Giardino di Palazzo Giannozzi
Francesco Bellelli
Spettacolo di marionette
“Legno, fili e fantasia”
Data da definire
Ore 18.30 – Giardino di Palazzo Giannozzi
Di Filippo Marionette
Spettacolo di marionette
“Appeso ad un filo”
Data da definire
Ore 18.30 – Giardino di Palazzo Pretorio
Il Teatro delle Dodici Lune
Spettacolo di burattini
“Pulcinella in Fabula”
Data da definire
Ore 18.30 – Giardino di Palazzo Pretorio
Il Teatrino dello Sguardo
Spettacolo di burattini
“Il cagnolino che va a nozze”
BurattiNINborgo si conferma così un appuntamento capace di valorizzare il teatro di figura e trasformare Certaldo Alto in un luogo di incontro, cultura e partecipazione per tutta l’estate.
Si ringrazia l’Agraria Ercolani per la fornitura del materiale utilizzato per la costruzione delle maschere e dei pupazzi.
Fonte: Ufficio Stampa
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