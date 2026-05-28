'BurattiNINborgo', a Certaldo la settima edizione

Certaldo si prepara ad accogliere la settima edizione di “BurattiNINborgo”, la rassegna estiva di teatro di figura, burattini e marionette che animerà il borgo medievale dal 27 maggio al 12 settembre 2026.

L’edizione 2026 sarà dedicata alla celebrazione del bicentenario dalla nascita di Carlo Lorenzini, detto Collodi, autore de Le avventure di Pinocchio, figura simbolo della letteratura italiana e dell’immaginario legato al teatro di figura.

La manifestazione è organizzata dalla Proloco Certaldo e dalle Associazioni Polis, in collaborazione con le scuole del territorio e con il patrocinio del Comune di Certaldo. La direzione artistica è affidata a Italo Pecoretti.

“BurattiNINborgo” rappresenta un importante appuntamento culturale e turistico per il territorio, capace di unire spettacolo dal vivo, tradizione popolare e valorizzazione del patrimonio storico di Certaldo Alto, coinvolgendo famiglie, bambini e pubblico di tutte le età.

PROGRAMMA

Mercoledì 27 maggio

Spazio Ex Macelli Il Teatro del Corvo realizzerà un laboratorio di costruzione di sagome e pupazzi di cartone e stoffa ispirati a Pinocchio.

ore 13.30 – 16.00

partecipano le classi miste dell’Istituto Maria SS. Bambina (30 bambini)

Giovedì 28 maggio

Spazio Ex Macelli Laboratorio del Teatro del Corvo dedicato alla costruzione di sagome e pupazzi ispirati a Pinocchio.

ore 9.00 – 11.30

Primaria Carducci – classe 2A

ore 13.30 – 16.00

Primaria Masih – classe 2B

Venerdì 29 maggio

Spazio Ex Macelli Proseguono i laboratori creativi del Teatro del Corvo.

ore 9.00 – 11.30

Primaria Carducci – classe 2B

ore 13.30 – 16.00

Primaria Masih – classe 2A

Sabato 30 maggio

Ore 16.00 – Saletta di Via II Giugno Ritrovo dei partecipanti alla parata inaugurale.

Ore 16.30 – Inizio Parata Sfilata animata dal Teatro del Corvo, dai bambini partecipanti ai laboratori e dagli allievi della Scuola di Musica Polis, che accompagneranno il percorso con musiche ispirate al repertorio di Pinocchio.

I bambini porteranno in corteo i pupazzi realizzati durante i laboratori. Lungo il tragitto sono previste soste narrative curate dagli allievi della Scuola di Teatro Polis con letture tratte da Le avventure di Pinocchio di Carlo Collodi, accanto a installazioni scenografiche dedicate ai momenti più celebri della storia del burattino.

Ore 17.15 – Parterre di Palazzo Pretorio Arrivo della parata.

Ore 17.25 – Parterre di Palazzo Pretorio Inaugurazione dello spazio laboratorio e della mostra dei burattini, con presentazione del programma estivo della rassegna e distribuzione del calendario degli spettacoli fino a settembre 2026.

Ore 18.00 – Giardino di Palazzo Giannozzi La Compagnia Pouet presenterà lo spettacolo di burattini e marionette “L’incredibile circo Pouet”.

Dalle ore 14.30 alle ore 18.30 – Parterre di Palazzo Pretorio Attività e animazioni dedicate ai bambini e alle famiglie.

Domenica 31 maggio

Dalle ore 14.30 alle ore 18.30 – Parterre di Palazzo Pretorio Fantulin presenterà “La bottega di Geppetto”, laboratorio di costruzione di giocattoli in legno.

Dalle ore 14.30 alle ore 18.30 – Via Boccaccio Federico Pieri proporrà l’installazione ludica “Giochi di una volta”.

Ore 16.00 – Piazzetta Vittore Branca Jenny Clamonte realizzerà il laboratorio di bolle di sapone “Bubble Dream”.

Ore 18.30 – Giardino di Palazzo Giannozzi Il Teatro Glug porterà in scena lo spettacolo di burattini “L’incantesimo degli gnomi”.

Altri spettacoli in programma

La rassegna proseguirà durante l’estate con numerosi appuntamenti dedicati al teatro di figura, ospitati tra il Giardino di Palazzo Giannozzi e il Giardino di Palazzo Pretorio.

Sabato 20 giugno

Ore 18.30 – Giardino di Palazzo Giannozzi Teatro Caccabak Spettacolo di burattini “Pulcinella e la Forca”

Data da definire

Ore 18.30 – Giardino di Palazzo Giannozzi I Pupi di Stac Spettacolo di burattini “Il drago dalle sette teste”

Data da definire

Ore 18.30 – Giardino di Palazzo Giannozzi Francesco Bellelli Spettacolo di marionette “Legno, fili e fantasia”

Data da definire

Ore 18.30 – Giardino di Palazzo Giannozzi Di Filippo Marionette Spettacolo di marionette “Appeso ad un filo”

Data da definire

Ore 18.30 – Giardino di Palazzo Pretorio Il Teatro delle Dodici Lune Spettacolo di burattini “Pulcinella in Fabula”

Data da definire

Ore 18.30 – Giardino di Palazzo Pretorio Il Teatrino dello Sguardo Spettacolo di burattini “Il cagnolino che va a nozze”

BurattiNINborgo si conferma così un appuntamento capace di valorizzare il teatro di figura e trasformare Certaldo Alto in un luogo di incontro, cultura e partecipazione per tutta l’estate.

Si ringrazia l’Agraria Ercolani per la fornitura del materiale utilizzato per la costruzione delle maschere e dei pupazzi.

Fonte: Ufficio Stampa