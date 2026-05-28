Caldo nelle scuole a Empoli, interrogazione di BE-M5S

Come gruppi consiliari Buongiorno Empoli - SiAmo Empoli e Movimento 5 Stelle abbiamo presentato un’interrogazione sulle condizioni microclimatiche nelle scuole del Comune di Empoli e sugli interventi necessari per affrontare il problema delle alte temperature nelle aule.



In queste settimane si stanno registrando temperature particolarmente elevate già a fine maggio e molte scuole, anche sul nostro territorio, stanno vivendo situazioni di forte disagio per studenti, insegnanti e personale scolastico. Sono arrivate segnalazioni, oltre che dalla scuola Carrucci, anche da altri plessi cittadini dove il caldo nelle classi sta rendendo difficoltoso lo svolgimento delle attività scolastiche.



Il tema non può più essere affrontato come un’emergenza occasionale. I cambiamenti climatici stanno rendendo sempre più frequenti periodi di caldo intenso e il comfort termico nelle scuole diventa una questione strutturale che riguarda salute, sicurezza e qualità della didattica.



Con questa interrogazione chiediamo all’Amministrazione comunale se sia stata effettuata una ricognizione delle criticità presenti nei vari plessi scolastici e quali scuole risultino maggiormente esposte al problema. Chiediamo inoltre quali interventi siano previsti, sia nel breve periodo sia in una prospettiva strutturale: climatizzazione, ventilazione, schermature solari, efficientamento energetico e altri strumenti utili a migliorare la vivibilità degli ambienti scolastici.



Abbiamo inoltre chiesto se esista già una pianificazione scuola per scuola, con priorità, tempistiche e risorse economiche individuate, e se l’Amministrazione intenda aprire un confronto con dirigenti scolastici, insegnanti e rappresentanti dei genitori per monitorare le situazioni più critiche.



Garantire ambienti scolastici adeguati significa tutelare il diritto allo studio e il benessere di studenti e lavoratori della scuola. Per questo riteniamo necessario che il Comune affronti il tema con programmazione e investimenti concreti."



Buongiorno Empoli - SiAmo Empoli e M5S